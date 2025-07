Show solo do Jin, do BTS, será exibido na Cinépolis!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Show da turnê "#RUNSEOKJIN_EP.TOUR", realizado em Amsterdã, será exibido no dia 9 de agosto de 2025 em 55 salas da rede em todo o Brasil!

A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, iniciou na última terça-feira (23) a pré-venda de ingressos para a exibição da primeira turnê solo do cantor Jin, integrante do fenômeno global BTS.

O show, que integra a turnê #RUNSEOKJIN_EP.TOUR, será transmitido ao vivo diretamente de Amsterdã, na Holanda, no dia 9 de agosto de 2025, em 55 salas da rede espalhadas pelo Brasil.

Show solo do Jin ao vivo nos cinemas

Imagem do cantor Jin, membro do grupo de k-pop BTS - Reprodução/ Instagram

A exibição do show solo representa uma oportunidade especial para os fãs brasileiros vivenciarem a emoção de assistir a um show ao vivo do artista sul-coreano, que lançou seu segundo álbum solo, Echo, em maio de 2025.

O trabalho alcançou a 90ª posição da Billboard Hot 100 e traz faixas que estarão no setlist da apresentação, além de músicas de seu álbum de estreia solo, Happy.

O nome da turnê, #RUNSEOKJIN_EP.TOUR, faz referência ao popular programa de variedades de Jin, Run Jin, exibido no canal oficial do BTS no YouTube.

A proposta da turnê simboliza a "corrida" do cantor para reencontrar o ARMY, dedicado fã-clube do BTS, nos quatro cantos do mundo.

