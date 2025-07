23ª Goiânia Mostra Curtas exibirá cinco filmes pernambucanos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento contará com sessões gratuitas em Goiânia, Goiás, com quatro mostras competitivas e mais de 80 filmes exibidos durante a programação.

Presença pernambucana confirmada na 23ª Goiânia Mostra Curtas, que acontece de 7 e 12 de outubro de 2025, no Teatro Goiânia, em Goiânia (GO). A entrada para as sessões é gratuita.

Foram selecionados para a programação do evento os curtas locais: "A Menina e o Pote", de Valentina Homem e Tati Bond; "Esconde-Esconde", de Vitória Vasconcellos; "Fale a ela o que me aconteceu", de Pethrus Tibúrcio; "Mar de Dentro", de Lia Letícia e "Queimando por Dentro", de Enock Carvalho e Matheus Farias.

Ao todo, o evento exibirá 87 filmes de ficção, animação, documentário e experimental de todas as regiões do Brasil. A Mostra recebeu um total de 1.281 inscrições nacionais.

78 produções participam das quatro mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Origens e 22ª Mostrinha.

"Os curtas-metragens selecionados navegam por narrativas singulares, com uma forte potência para discutir questões políticas e sociais. Essa edição mostra como o formato continua fundamental para erguer vozes a novas perspectivas", destaca Maria Abdalla, diretora-geral da mostra.

A 23ª Goiânia Mostra Curtas terá quatro mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, panorama da produção nacional em curta-metragem; Curta Mostra Goiás, focada na produção local; Curta Mostra Origens; com obras universitárias goianas; e a 22ª Mostrinha, dedicada ao público infantil.

Os vencedores das três primeiras mostras terão direito a prêmios em dinheiro e outros benefícios, como mentoria online e locação de estúdio de mixagem.

A lista completa dos filmes selecionados e mais informações sobre a 23ª Goiânia Mostra Curtas estão disponíveis no site oficial do evento.







