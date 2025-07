Filmes de família com personagens de avó que todo mundo conhece

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

No universo do cinema, algumas personagens de avós conquistaram o coração do público com seu jeito carinhoso, divertido ou mesmo irreverente.

Seja como figuras acolhedoras da família ou como protagonistas de cenas inesquecíveis, essas avós se tornaram símbolos de afeto e memória afetiva.

Abaixo, relembre três filmes de família em que a figura da avó ganhou destaque e permanece viva no imaginário popular.

1. Dona Benta – Sítio do Picapau Amarelo



Baseado na obra de Monteiro Lobato, o Sítio do Picapau Amarelo ganhou várias adaptações para a TV e o cinema. Dona Benta, a avó carinhosa e sábia que contava histórias fantásticas para os netos e os personagens encantados do sítio, tornou-se uma das avós mais queridas da cultura brasileira. Representando a sabedoria dos mais velhos, ela é lembrada com carinho por várias gerações.

2. Vovó Lily – A Família Addams (1991)



Embora não seja a típica avó acolhedora, a excêntrica Vovó Addams (às vezes chamada de Lily ou simplesmente "Grandmama") é uma figura marcante da família mais sombria, e hilária, do cinema. Com suas poções, receitas bizarras e humor ácido, ela se tornou um ícone da avó fora dos padrões, mas profundamente amada por sua autenticidade.

3. Vovó Joana – O Auto da Compadecida (2000)



Em meio ao humor e à crítica social da adaptação de Ariano Suassuna, a personagem de Vovó Joana, embora com breve participação, representa a típica avó nordestina: firme, religiosa, respeitada pela comunidade e referência na família. É uma figura simbólica que conecta o afeto e a tradição popular brasileira.