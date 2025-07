Comédias com avós hilários que roubaram a cena

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Personagens coadjuvantes, mas com presença marcante, os avós têm ganhado cada vez mais destaque em comédias cinematográficas.

Seja com tiradas afiadas, atitudes irreverentes ou um carisma natural, esses personagens conquistam o público e, muitas vezes, acabam se tornando o verdadeiro destaque dos filmes.

Produções em que os avós roubaram a cena e garantiram boas risadas:

1. Vovó… Zona (Big Momma's House, 2000)



Martin Lawrence se disfarça de uma avó gigante e engraçadíssima para investigar um crime. A “vovó” falsa arranca gargalhadas com suas tiradas ácidas e situações absurdas. Um clássico do humor disfarçado!

2. Vovô Sem Vergonha (Bad Grandpa, 2013)



Com estilo de pegadinhas e câmera escondida, o "vovô" interpretado por Johnny Knoxville apronta todas enquanto viaja com o neto pelos EUA. O humor escrachado e as reações reais fazem o filme ser hilário — e imprevisível.

3. O Diário de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary, 2001 – sequência inclui cenas da vovó)



Embora não seja o foco central, a avó de Bridget solta comentários sarcásticos e constrangedores que roubam a cena nos jantares de família. É aquele humor britânico cheio de ironia que a gente adora.