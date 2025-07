Como cuidar dos avós sem infantilizá-los: 5 atitudes de respeito e empatia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Envelhecer não é o mesmo que regredir. Nossos avós carregam vivências, opiniões e uma trajetória que merece ser reconhecida.

Mas, muitas vezes, ao tentar cuidar, acabamos caindo na armadilha de tratá-los como frágeis ou incapazes, o que pode gerar desconforto e até conflitos.

A chave está no equilíbrio: oferecer ajuda com empatia, mas sem tirar a liberdade ou desrespeitar as decisões. Cuidar com afeto é também saber escutar, observar e dar espaço.

1. Pergunte antes de agir

Antes de tomar qualquer decisão por eles, pergunte se precisam de ajuda. Se vão ao médico, por exemplo, pergunte se querem companhia ou preferem ir sozinhos. Ouvir suas vontades é essencial para que se sintam respeitados.

2. Incentive a autonomia

Evite fazer por eles o que ainda conseguem fazer sozinhos. Incentive que continuem participando das tarefas, mesmo que em outro ritmo. A sensação de utilidade é importante em qualquer idade.

3. Evite o tom condescendente

Frases como “que bonitinho” ou “deixa que eu faço” podem parecer gentis, mas carregam um tom infantilizador. Prefira palavras que expressem reconhecimento e parceria.

4. Dê espaço para escolhas

Deixe que escolham o que querem vestir, comer ou como organizar o próprio dia. Tomar decisões é parte essencial da autonomia e da autoestima.

5. Valide sentimentos e opiniões

Respeite os medos, as opiniões e até os silêncios. Não diminua as dores ou desafios da idade. A escuta atenta e sem julgamentos faz toda a diferença.



