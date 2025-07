Clique aqui e escute a matéria

Ter avós como os seus é um verdadeiro presente da vida. A vovó, com sua trajetória admirável e uma sabedoria que parece ter vindo de outro tempo, é mais que família, é inspiração. Um exemplo de força, amor e ternura que deixa marcas profundas no coração.

Não deixe para depois o que pode ser dito agora: declare seu amor à sua avó com palavras que emocionam. Inspire-se nas mensagens que preparamos e transforme carinho em homenagem.

Como escrever uma carta de amor para os seus avós: guia com modelos e inspirações

Carta a minha Vovó....



É mais uma noite cai após dias de chuvas fazendo de mim um prisioneiro em cativeiro.

Pensamentos passam em minha cabeça coisa que nem consigo decifrar, saudade que ainda machuca já faz anos e você não está aqui.

Ah, saudades de nossas conversas, nossas brincadeiras e ainda sinto você perto de mim. Ah, sei que vou te encontrar algum dia, mas quando eu não sei por aqui você está fazendo falta para mim...

Você que foi a minha companhia nas horas difíceis que passei sempre me protegendo sem medo algum de encarar os meus problemas e loucuras que já fiz.

Cadê você minha amiga... estou precisando de você por aqui... mas Deus quis você junto a ele para alegrar o céu com sua alegria... mas não esquece que por aqui você faz falta.

Descanse ao lado de Deus... minha querida vovó... TE AMO!

Te amo além das estrelas



Você é o maior exemplo de vida, minha querida avó! É difícil saber exatamente o que te dizer, porque você é uma mulher tão forte, sempre foi tão batalhadora com a nossa família. Ninguém estaria aqui hoje em dia se não fosse você, e não cabe em palavras o tamanho da gratidão. Desde o meu nascimento, você sempre esteve perto de mim, me confortando, me fazendo companhia e me ensinando a importância de se colocar na vida, buscar ter opiniões, ser confiante nos próprios objetivos e ter persistência e dedicação sempre para realizar as metas. Quando penso em você, tudo está relacionado com uma energia muito boa, de amor, carinho e respeito. Você me ensinou a vida e muito mais. Eternamente terei gratidão por você, minha linda vó! Te amo para além das estrelas, muito mais que todas as galáxias.

Avó é mãe duas vezes



Minha avó, minha segunda mãe, não sei o que seria de mim sem a senhora. Você foi responsável por grande parte da minha formação como pessoa, e, se hoje tenho caráter, educação, responsabilidade e amor no coração, devo muito à senhora. Obrigada por nunca me deixar sozinha, por sempre me dar colo, carinho, amor e cafuné. Obrigada pelas pérolas engraçadas que fala só para me fazer rir, por me defender dos meus pais quando eles me dão alguma bronca, por guardar segredo quando confidenciei uma coisa importante e por ser a melhor avó do mundo. Agradeço, todos os dias, o privilégio de ter você em minha vida, vovó! Desculpas pelas birras que fiz um dia e pelas inúmeras besteiras que aprontei, quase deixando você de cabelo em pé. Amo você com todo o meu coração, minha velhinha!

Vó, te amo!



Você está nas minhas memórias mais antigas. Aquelas que parecem um borrão, que são como flashes e parecem histórias contadas pelos mais velhos; parecem até pedaços de memórias dos outros que pairam na minha cabeça, de tão antigas que são. Você sempre está lá, vó. Com o seu jeito carinhoso e protetor, sempre me tratando com cuidado e muito amor. Mas não como faz qualquer vó, você é especial. Sinto que você faria qualquer coisa pela minha saúde e bem-estar, pois saiba que agora eu posso fazer o mesmo por você. Desejo cada vez mais ser capaz de te proporcionar o melhor e que seus dias possam ser os melhores possíveis. Que agora você possa descansar, pois já viveu e passou por muita coisa. Saiba que sempre te amarei e sempre serei grato por todos os ensinamentos e companheirismo. Você é grande responsável pela minha felicidade. O melhor que trago no peito aprendi com a senhora, te amo!

Gratidão pela avó



Sempre é muito gostoso falar sobre você. São tantas lembranças e tanto carinho envolvido que eu ficaria horas contando sobre a gente junta. A senhora sempre teve um coração tão puro e bom. Eu nunca a vi brava ou triste, porque a senhora sempre se manteve forte e corajosa, dando forças para a nossa família. Nunca me canso de ir na sua casa ao domingo comer sua comida maravilhosa e de deitar no seu colo enquanto me conta uma história e acaricia meu cabelo. Seu abraço é sempre tão reconfortante, seu cheirinho me dá paz e ver seus cabelinhos ficando cada vez mais brancos me dá um aperto no coração. Eu te amo de tantas maneiras que não consigo nem explicar. Você é muito importante para mim e sempre será. Tenho certeza de que nossas vidas estão interligadas. Obrigada por ser minha avó.

Sempre te honrarei



Minha avó, como eu admiro a senhora! Tamanha é a sua força, a sua elegância, a sua gentileza, o seu amor, a sua coragem, a sua empatia. Por quantas e boas a senhora passou na sua vida, não é mesmo? Ainda assim, continua firme, sorridente e distribuindo afeto e bondade por onde passa. Creio que não existam outras pessoas nesse mundo como a senhora. Vovó, te amo com toda a convicção que o meu coração pode ter. Em seus braços, sinto um conforto que jamais encontrarei em outro lugar. Ao som da sua risada, sou capaz de curar qualquer ferida. Ao seu lado, tudo de ruim sobre o mundo perde a importância. Agradeço por tudo isso, pela senhora simplesmente ser quem é e por passar os seus valores para mim. Saiba que eu sempre te honrarei! Você é uma rainha.

Tudo de que eu preciso é você



Vó, você é a pessoa que mais me ajuda quando as coisas parecem impossíveis de serem resolvidas. É você quem me dá os melhores conselhos e quem me incentiva a continuar caminhando quando eu penso que desistir é a minha melhor escolha. Você sempre me ensinou a ser forte, mas também me mostrou que chorar não é um sinal de fraqueza. Além disso, sempre cuidou de mim e sempre me fez sentir em segurança ao seu lado. Vovó, saiba que você é a luz que me auxilia no escuro e que guia os meus caminhos. Você é o brilho que mais me encanta e a flor mais linda do meu jardim. Você também é esperança, amor, carinho e conforto. Tudo de que eu preciso é você, vó! Amo você e quero que permaneça comigo em todos os meus momentos.

