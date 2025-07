Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Ter uma avó é como ganhar um combo de amor, sabedoria e risadas sem fim. É colo que conforta, conselho que surpreende e histórias que rendem boas gargalhadas. Com ela, a gente vive momentos impagáveis, daqueles em que fofoca vira laço e diversão vira rotina.

E já que vó merece ser celebrada com sorrisos, reunimos frases engraçadas e cheias de carinho pra você homenagear essa figura incrível com muito bom humor. Escolha a sua favorita e compartilhe o amor com a sua velhinha do coração!

Frases engraçadas e bem-humoradas para homenagear seus avós com leveza

Não importa o quanto você já tenha se alimentado, uma avó sempre acredita que você pode comer um pouquinho mais.

Minha avó, se eu deixar, faz roupinha de crochê até para mim!

Não sou técnico em informática, mas minha avó acredita que eu posso consertar do computador dela sempre.

Quer fazer desfeita para a minha avó? Recuse o potinho com sobras de comida que ela oferece para o dia seguinte.

Minha avó não é banco, mas sempre tem uns trocadinhos para me ajudar!

Minha humilhação é nunca lembrar o passo a passo das receitas, enquanto minha avó consegue fazer tudo de cabeça.

Quando crescer, quero ser como a minha avó: uma velhinha gente boa que devolve a bola para os vizinhos!

Minha avó tem mais disposição que eu! E olha que eu tenho uns 50 anos a menos do que ela…

Para a minha avó, a fofoca não existe: Deus é responsável pela construção das obras e ela só comenta.

Uma avó com celular é a garantia de uma imagem de “bom dia/boa tarde/boa noite” no grupo da família.

Se você precisar de ajuda, não conte com a minha avó na hora da novela. Pois, essa é uma hora sagrada para ela!

Ao envelhecer, quero ter os mesmo direitos que a minha avó: poder ser reclamona e sem papas na língua!

A maior tristeza para uma avó é você comer na casa dela sem soltar o botão das calças.

As avós dizem que não mimam, mas fazem tudo o que queremos longe dos olhos dos nossos pais!

A verdadeira avó se descabela com a sua bagunça, mas sempre participa das suas presepadas.

Eu te perdoo, querida vozinha, por chamar o nome de todos os netos antes do meu quando precisa falar comigo.

Uma avó só se sente realmente completa quando você elogia as comidas que ela fez especialmente para você. Do contrário, pode esquecer…

Um momento inesquecível com a minha avó? Aquele em que ela pediu para eu buscar o "sorriso" dela dentro do copo na mesa de cabeceira…

ENVIE no WHATSAPP esta MENSAGEM ESPECIAL para o DIA DOS AVÓS