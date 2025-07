Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

No dia 26 de julho, celebramos aqueles que são raízes, aconchego e sabedoria: os avós. Nesta data tão especial, nada melhor do que palavras cheias de afeto para homenagear quem tanto nos ensinou com amor e paciência.

Abaixo, você encontra poemas e textos tocantes para expressar toda a gratidão e ternura que mora no seu coração.

Poemas e versos sobre avós: 10 textos curtos para emocionar

1. Para os melhores avós do mundo



Para os melhores avós do mundo, uma simples mensagem para lembrar a importância da vossa presença nas nossas vidas.



Aconchego, sabedoria e muito carinho resumem pessoas que não medem esforços para nos verem sempre felizes. Dos seus netos grandes, mas sempre pequenos para vocês, desejos de um dia muito feliz.

2. Mensagem para a avó do ano



Este ano o dia dos avós está mais completo, porque a senhora foi promovida à avó! Esperamos que o seu dia seja maravilhoso, assim como tem sido maravilhoso o seu desempenho como segunda mãe.



Que as felicitações possam aumentar daqui a alguns anos, e que em vez do carinho de um neto, a senhora receba o carinho de dois ou três. Parabéns!

3. Avós: uma fonte inesgotável de amor



Vô e vó tem amor a dobrar, pois nos amam mais do que aos seus filhos. E como se não bastasse, esse amor ainda se multiplica a cada neto que têm o prazer de receber.



É inexplicável essa fonte inesgotável de amor e é maravilhoso recebê-la. Obrigado, avós. Também vos amo muito.

4. Mensagem para vovó de primeira viagem

Feliz primeiro dia dos avós! Que esta data traga a feliz recordação do dia em que se tornou oficialmente avó. Desejo que a senhora desfrute desta experiência única e do prazer de ser chamada vó. E que tenha a oportunidade de participar ativamente da criação do seu neto, acompanhando o seu crescimento. Que o amor por esta missão cresça, assim como o orgulho de ser avó também. Beijinhos deste netinho que já gosta tanto de ti.

5. Frase para avô

Vôzinho, uma mensagem é um gesto muito simples, mas transmite todo o meu amor ao senhor, que é tão importante na minha vida.

6. Aos avós falecidos



Vovô e vovó,

Mesmo longe, sei que continuam a olhar por mim daí de cima. Sou eternamente grato pelos momentos maravilhosos que passamos juntos.



No dia 26 de julho, o meu pensamento está com vocês, que hoje lembro das melhores recordações da minha infância. Amo vocês!

7. Avós queridos



Vozinha e vôzinho queridos, só queria dizer que, mesmo com o meu jeito meio distante, me importo muito com vocês e espero vos dar muitas alegrias.

Feliz dia dos avós!

8. Mensagem para a melhor avó do mundo



Avó, a senhora lançou a semente e a família cresceu, unida e feliz graças aos cuidados que a senhora sempre teve com todos nós.

Sinta-se orgulhosa da sua conquista. Nós também temos muito orgulho de ter a melhor avó do mundo.

9. Feliz dia dos avós!



Espero que tenham um dia dos avós maravilhoso, assim como vocês. Obrigado pelo carinho e por tanto que tenho a agradecer. Recebam o meu amor, respeito e admiração, hoje e sempre.

10. O melhor para os meus avós



No dia de Santa Ana e São Joaquim, o melhor que posso oferecer aos melhores avós do mundo são as minhas orações. Que Deus cuide da sua saúde para que possamos desfrutar durante muitos anos da companhia e dos momentos mais especiais das nossas vidas juntos.

Confira também: No Dia dos Avós, netos usam a tecnologia para encurtar a distância e a saudade!