10 filmes emocionantes sobre a relação entre avós e netos para ver no Dia dos Avós

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dia dos Avós chegando! Celebre essa data especial com 10 filmes emocionantes que mostram o poder do amor entre avós e netos, disponíveis online.

Clique aqui e escute a matéria

Celebrado em 26 de julho, o Dia dos Avós é a data perfeita para homenagear esses pilares de afeto, sabedoria e histórias.

A relação entre avós e netos - de sangue ou simbólica - é um tema que rendeu histórias tocantes, divertidas e inspiradoras no cinema.

Pensando nisso, que tal celebrar essa conexão tão especial com uma boa sessão de cinema em família?

Confira 10 filmes disponíveis nos serviços de streaming para você maratonar!

10 filmes emocionantes sobre a relação entre avós e netos

1. Viva - A Vida é uma Festa

Miguel, um jovem mexicano, embarca em uma aventura no Mundo dos Mortos para desvendar um mistério de sua família, buscando a benção de seus ancestrais, especialmente de sua bisavó. Uma animação vibrante sobre memória e laços familiares. Disponível no Disney+.

2. Minha Mãe é uma Peça 3

Dona Hermínia, agora avó, precisa lidar com os desafios de ter filhos adultos e a chegada de seu neto, mostrando o amor incondicional e o humor peculiar da matriarca, em uma comédia que toca o coração. Disponível no Globoplay.

3. Central do Brasil

Dora (Fernanda Montenegro), uma amarga ex-professora, ajuda um menino, Josué, a procurar o pai depois que a mãe dele morre em um acidente. Uma jornada tocante pelo sertão que forma um laço avó-neto inesperado. Disponível no Globoplay.

4. Up - Altas Aventuras

Nesta animação, um idoso viúvo realiza o sonho de sua vida de viajar para a América do Sul com sua casa, sem perceber que um jovem escoteiro embarcou junto. Uma jornada emocionante sobre amizade inesperada e a importância dos sonhos. Disponível no Disney+.

5. Encanto

A família Madrigal, na Colômbia, vive em uma casa mágica. Mirabel, a única sem poderes, precisa salvar a magia da família e a casa, descobrindo segredos e fortalecendo os laços com sua avó e as gerações anteriores, em uma história sobre legado e aceitação. Disponível no Disney+.

6. Moana

Moana, uma jovem corajosa, embarca em uma perigosa missão para salvar seu povo. Ela é inspirada e guiada pela sabedoria de sua avó, que a encoraja a seguir seu próprio caminho e a se conectar com suas raízes. Pelos mares, a heroína embarca uma aventura épica sobre identidade e herança. Disponível no Disney+.

7. Como Ganhar Milhões Antes Que a Vovó Morra

Um neto ambicioso descobre que decide cuidar da avó e estado terminal para conquistar a fortuna dela. Misturando drama e comédia, é um filme agridoce sobre família e valores. Disponível na Netflix.

8. Minari - Em Busca da Felicidade

Uma família coreano-americana se muda para o Arkansas para iniciar uma fazenda, e a chegada da excêntrica avó coreana muda a dinâmica, especialmente para o jovem David, que aprende sobre amor e aceitação. Disponível no Prime Video.

9. Pequena Miss Sunshine

A disfuncional família Hoover viaja para levar a pequena Olive a um concurso de beleza infantil. Seu avô desbocado desempenha um papel importante em treinar a neta para a competição. Disponível no Disney+.

10. O Diário da Princesa

Mia Thermopolis, uma adolescente desajeitada, descobre que é a herdeira de um trono europeu e é treinada por sua elegante avó, a Rainha Clarisse Renaldi, para assumir seus deveres reais. Disponível no Disney+.

DIA DOS AVÓS 2023: MENSAGEM ESPECIAL PARA 1º DIA DA AVÓ



style="width:100%; height:100%; position:absolute; left:0px; top:0px; overflow:hidden; border:none;"

allowfullscreen

title="Dailymotion Video Player"

allow="web-share">