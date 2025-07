5 animações que celebram a sabedoria dos avós (e emocionam adultos também!)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essas animações são mais do que entretenimento: são cartas de amor aos laços familiares e à sabedoria dos avós. Confira a lista completa!

As animações têm o dom de encantar públicos de todas as idades e quando trazem avós como personagens centrais, o resultado costuma ser ainda mais emocionante.

Com histórias que exaltam afeto, aprendizado e a força dos vínculos familiares, esses filmes animados mostram que os mais velhos têm muito a ensinar e a inspirar, mesmo nos roteiros mais lúdicos.

Abaixo, confira cinco animações inesquecíveis que homenageiam a sabedoria dos avós, e que podem tocar profundamente o coração dos adultos.

1. Viva – A Vida é uma Festa (2017)



A produção da Pixar mergulha nas tradições do Dia dos Mortos no México e destaca o papel fundamental das gerações mais velhas na construção da memória familiar. A relação de Miguel com sua bisavó Mamá Coco é o fio condutor de uma história sobre identidade, música e reconciliação. Um tributo tocante aos laços entre avós e netos.

2. Up – Altas Aventuras (2009)



Carl Fredricksen, o protagonista idoso dessa animação da Pixar, embarca em uma jornada extraordinária com um jovem escoteiro. Ao longo do filme, vemos como a experiência de vida, a saudade e a capacidade de recomeçar fazem parte da trajetória dos mais velhos. Uma história sobre amadurecimento, afeto e novas amizades.

3. O Castelo Animado (2004)



Neste clássico do Studio Ghibli, a jovem Sophie é transformada em uma idosa por uma bruxa, e é ao viver no corpo de uma avó que ela descobre sua força interior. A animação propõe uma reflexão sensível sobre envelhecer, autoaceitação e sabedoria, tudo envolto em uma fantasia belíssima e poética.

4. O Conto da Princesa Kaguya (2013)



Inspirada em uma lenda japonesa, a obra-prima do Studio Ghibli acompanha uma menina encontrada por um casal de idosos em um bambuzal. Eles a criam com amor e sabedoria, enfrentando dilemas sobre o que é melhor para ela. O filme destaca o cuidado e a pureza dos vínculos familiares, com uma estética delicada que emociona profundamente.

5. Ernest & Célestine (2012)



Embora o urso Ernest não seja avô da pequena ratinha Célestine, a relação entre eles lembra o carinho e a orientação típicos de uma convivência intergeracional. O filme francês é um delicado conto sobre aceitação, amizade e respeito às diferenças, tudo com uma leveza que conquista o coração.