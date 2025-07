De olho no Oscar: 5 filmes de 2025 que já estão no radar da academia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Oscar mal terminou e o mundo do cinema já voltou a girar com força total. Se 2024 foi um ano histórico, especialmente para o Brasil, 2025 promete elevar ainda mais o nível da disputa. Os estúdios estão a todo vapor, as apostas já começaram e os cinéfilos mais atentos já farejam os próximos indicados.

Com diretores consagrados, histórias ousadas e produções de impacto, esses cinco filmes de 2025 já estão sendo apontados como fortes candidatos à próxima temporada de prêmios.

Prepare-se para anotar os nomes dos filmes e ficar por dentro do que pode brilhar na estatueta dourada em 2026.

1. Frankenstein – Guillermo del Toro



Del Toro retorna ao universo sombrio com uma releitura visceral do clássico de Mary Shelley. Anos após o desaparecimento do monstro, um cientista solitário embarca numa caçada às cegas pelos rastros da criação original. A jornada o leva a mergulhar em arquivos esquecidos, vilarejos soturnos e dilemas éticos profundos.

Entre obsessão, ciência e um embate existencial com o passado, "Frankenstein" ressurge como uma alegoria pungente sobre legado e os limites do controle humano. Com estética poderosa e roteiro filosófico, é Oscar material, da direção à fotografia.

2. Hamnet – Chloé Zhao



Depois de “Nomadland”, Zhao volta com uma narrativa silenciosa e intensa sobre o luto da esposa de Shakespeare, após a morte do filho do casal. Longe do glamour do teatro londrino, "Hamnet" aposta na força das ausências: palavras não ditas, rotinas interrompidas, natureza como reflexo da dor.

Um filme contemplativo, poético e profundamente humano, que pode surpreender em categorias como Melhor Atriz, Roteiro Adaptado e Direção.

3. Marty Supreme – Josh Safdie



Imagine um rockstar no corpo de um jogador de pingue-pongue. Esse é Marty, um ícone de ego inflado, charme duvidoso e talento inegável que transforma cada partida num espetáculo selvagem.

Embalado por trilha sonora pulsante, diálogos ácidos e um ritmo alucinante, o filme de Josh Safdie é uma bomba energética prestes a explodir nas premiações. Potencial candidato a Melhor Ator, Montagem e Roteiro Original.

4. Sentimental Value – Joachim Trier



Trier explora os bastidores emocionais de uma família quebrada pela distância, pelo orgulho e pelo tempo. Um diretor decadente tenta se reconectar com as filhas por meio de um novo filme, uma ideia que parece promissora, até esbarrar nas dores mal cicatrizadas do passado.

"Sentimental Value" é uma delicada dança entre arte e afeto, com atuações contidas e roteiros que apostam mais no subtexto do que na explosão. Perfeito para categorias como Filme Internacional, Atuação Feminina e Roteiro Original.

5. Wicked: For Good – Jon M. Chu



Muito além da fantasia, "Wicked" reaparece com uma abordagem mais sombria e política. O musical se aprofunda no jogo de narrativas entre heroínas e vilãs, revelando o custo de ser mal interpretada em uma sociedade movida por propaganda.

Em meio a batalhas morais e conflitos sentimentais, a jovem de pele verde enfrenta não só a repressão, mas o dilema de manter sua essência. Grande produção, visual arrebatador e trilha sonora poderosa: um pacote completo rumo ao Oscar de Direção de Arte, Figurino e Melhor Atriz.