'F1: O Filme', com Brad Pitt, quebra recorde e acumula US$ 400 milhões nas bilheterias mundiais

Longa já arrecadou US$ 400 milhões no mundo todo e ultrapassa ‘Napoleão’; Apple aposta na estreia nas telonas para disputar o Oscar

"F1: O Filme", estrelado por Brad Pitt, se tornou um fenômeno de bilheteria e já acumula impressionantes US$ 400 milhões em arrecadação mundial, consolidando-se como o maior sucesso da Apple nos cinemas.

Nos Estados Unidos, o longa já soma US$ 153 milhões, após adicionar US$ 9,8 milhões apenas em sua quarta semana em cartaz.

A produção superou com folga o recorde anterior do estúdio, que pertencia ao épico "Napoleão" (2023), de Ridley Scott, que terminou sua trajetória nos cinemas com US$ 221 milhões. Em apenas duas semanas de exibição, o filme de Brad Pitt já havia batido essa marca.

Estreando nos EUA com US$ 55,6 milhões, o título cumpriu as expectativas no mercado interno, mas ultrapassou as projeções globais, que estimavam uma abertura de US$ 130 milhões.

Segundo o portal Deadline, o desempenho expressivo é impulsionado também pelo período de férias escolares, que vem atraindo mais público aos cinemas. Só nas sessões de pré-estreia, o filme já havia faturado mais de US$ 10 milhões.

Filmado durante os GPs



"F1: O Filme" é protagonizado por Brad Pitt, no papel de um ex-piloto que retorna à Fórmula 1, e tem como parceiro de equipe o ator Damson Idris, que interpreta o piloto novato da escuderia fictícia APXGP. As cenas foram gravadas durante os fins de semana reais dos Grandes Prêmios de Fórmula 1, adicionando autenticidade à trama.

O elenco também conta com Kerry Condon (“Os Banshees de Inisherin”), Javier Bardem (“Onde os Fracos Não Têm Vez”) e Tobias Menzies (“The Crown”). A direção é de Joseph Kosinski, responsável por “Top Gun: Maverick”, e a produção executiva tem o peso do sete vezes campeão mundial de F1, Lewis Hamilton.

Apple aposta nas telonas para disputar o Oscar



Distribuído pela Warner Bros. Discovery, o filme estreou oficialmente nos cinemas em 26 de junho. A Apple repetiu a estratégia utilizada com outras superproduções, como "Napoleão" e "Assassinos da Lua das Flores": primeiro nas telonas, depois no streaming.

Com isso, "F1: O Filme" torna-se elegível para o Oscar, o que não seria possível com um lançamento direto na plataforma Apple TV+. A aposta da gigante da tecnologia é clara: conquistar prestígio e estatuetas, além de audiência.

Com roteiro envolvente, produção milionária e o fascínio do universo da Fórmula 1, o filme já é um marco para o estúdio e promete continuar acelerando nas bilheteiras nas próximas semanas.