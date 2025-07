Novo trailer de "Sexta-Feira Ainda Mais Louca" é revelado; confira

Um novo teaser do filme “Sexta-Feira Ainda Mais Louca”, continuação do filme “Sexta-Feira Muito Louca”, foi divulgado pela IGN na última sexta-feira (18).

No novo trailer, é possível ver a troca de corpos entre Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Sophie Hammons e Julia Butters.

In Freakier Friday, Lindsay Lohan and Jamie Lee Curtis, along with two new characters, all switch bodies in a four-way swap!



Arriving in theaters on August 8. pic.twitter.com/eQnkFi3RRp