James Gunn diz que foi "terrível" contar a Henry Cavill que ele seria substituído como Superman: "Foi realmente lamentável"

James Gunn revela que dispensar Henry Cavill como Superman foi "injusto e decepcionante", mas afirma que ainda gostaria de trabalhar com o ator no DCU

James Gunn falou abertamente sobre a decisão de dispensar Henry Cavill do Universo DC.

Durante uma recente participação no podcast Happy Sad Confused, o diretor de Superman explicou que, enquanto seu contrato para comandar o DC Studios estava sendo finalizado, foi anunciado que Cavill retornaria ao papel de Homem de Aço.

No entanto, segundo Gunn, já estava acertado em contrato que ele dirigiria um novo filme do Superman com outro ator, o que acabou criando uma situação “injusta” para Cavill.

"No dia em que nosso acordo com a DC foi fechado, de repente começaram a anunciar que o Henry estava de volta”, disse Gunn. “E eu fiquei tipo: ‘O que está acontecendo?’ A gente sabia qual era o plano. O plano era entrar e fazer Superman. Então, foi realmente injusto com ele e totalmente decepcionante", confessou o diretor.

Gunn acrescentou que a falta de comunicação se deu por conta de um setor do estúdio que tentou “forçar” sua própria visão do universo DC, algo que “nunca fez parte do plano”.

“Foi realmente lamentável”, continuou Gunn. “Então, Peter e eu achamos que o certo a fazer era sentar com [Cavill] e conversar com ele. E foi o que fizemos. Ele foi um verdadeiro cavalheiro, um cara incrível. Ele disse: ‘A única coisa que peço é que eu possa divulgar isso eu mesmo, em vez de vir de vocês.’”

Quando o apresentador Josh Horowitz perguntou se escalar Henry Cavill para outro papel no Universo DC causaria “muita confusão”, Gunn respondeu: “De jeito nenhum. Conversei com ele sobre isso naquele dia”, acrescentou Gunn. “Eu adoraria colocar o Henry em algum projeto.”