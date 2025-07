Millie Bobby Brown e Gabriel LaBelle são confirmados como protagonistas da nova comédia romântica da Netfix

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os atores estrelam comédia romântica "Just Picture It" sobre jovens que veem o futuro como um casal com filhos; confira os detalhes.

Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) faz sua última aparição como Eleven ainda este ano, mas já tem um novo projeto em andamento.

Segundo a revista Variety, o ícone de Stranger Things será a protagonista e produtora da futura comédia romântica Just Picture It. Ela assume o papel principal ao lado do ator Gabriel LaBelle (Saturday Night, The Fabelmans).

Dirigido por Lee Toland Krieger (You, Dead Boy Detectives) e escrito por Jesse Lasky, o filme acompanha dois estudantes universitários que se surpreendem quando seus telefones apresentam falhas que passam a mostrar fotos deles mesmos 10 anos no futuro – como um casal feliz e com filhos.

Millie, além de estrelar, também produzirá o longa; já o marido dela, Jake Bongiovi, será o produtor executivo.