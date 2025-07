Nicole Kidman e Sandra Bullock se reúnem no set de "Da Magia à Sedução 2" no primeiro dia de filmagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atrizes revivem suas personagens do clássico de 1998 enquanto "Practical Magic 2" inicia as gravações sob direção de Susanne Bier.

Clique aqui e escute a matéria

As filmagens de Da Magia à Sedução 2 tiveram início nesta sexta-feira (18), reunindo Nicole Kidman e Sandra Bullock como irmãs bruxas Gillian e Sally Owens.

Kidman compartilhou em seu Instagram um vídeo nostálgico do primeiro dia, com as duas atrizes vestindo roupas de outono e se abraçando em frente a túmulos gêmeos, confirmando o retorno de Kidman como Gillian Owens — que exibe uma tatuagem de cobra no braço.

No post, Kidman legendou: “As bruxas estão de volta. Primeiro dia de filmagens das irmãs Owens!".

A sequência será dirigida por Susanne Bier, que já trabalhou com Kidman na minissérie The Perfect Couple e com Bullock no filme Bird Box.

O primeiro Da Magia à Sedução (Practical Magic, título original), de 1998, baseado no romance de Alice Hoffman, focava nas irmãs bruxas que lidam com uma maldição familiar.

A nova produção seguirá fielmente o livro The Book of Magic de 2021, mantendo a essência do original e sem reinventar a dinâmica — segundo a produtora Denise Di Novi.



O roteiro será escrito por Akiva Goldsman, roteirista do filme original, ao lado de Georgia Pritchett. Stockard Channing e Dianne Wiest retornarão como as tias excêntricas das protagonistas, com o elenco estendido incluindo Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod.

O longa tem estreia prevista nos cinemas em 18 de setembro de 2026.