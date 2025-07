Blake Lively marca vitória e define local de depoimento em ação contra Justin Baldonii

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio ao processo judicial que move contra o ex-colega de elenco Justin Baldoni, Blake?Lively obteve uma importante vitória: o juiz autorizou que o seu depoimento ocorra no local de sua preferência, e não no escritório dos advogados de Baldoni.

Com informações da revista americana Variety, a defesa de Lively argumentou que ela corria riscos de exposição e emboscada de mídia caso fosse obrigada a depor no local escolhido pelos advogados de Baldoni.

Já a outra parte afirmou que ela estaria usando seu status de celebridade para ditar regras, e tentou minimizar as diferenças logísticas entre os locais.

O juiz Lewis J. Liman atendeu ao pedido de Blake, mas exigiu que o time de Baldoni entregue até 15 de julho a lista de todas as pessoas que acompanharão o depoimento.

Também ficou determinado que eles devem providenciar suporte técnico, como computadores, no local escolhido por Lively.

Justin Baldoni havia sugerido que o depoimento ocorresse no Madison Square Garden, com venda de ingressos para arrecadar fundos a vítimas de abuso doméstico — proposta criticada por Lively como “circo midiático”.

O depoimento está marcado para 17 de julho de 2025, como parte do processo iniciado por Lively em dezembro de 2024, no qual ela acusa Baldoni de assédio sexual e retaliação nos bastidores da filmagem de It Ends With Us.

Baldoni negou as acusações e entrou com uma contraação de extorsão e difamação em janeiro, mas essa foi rejeitada em junho.

Ambos os atores também devem depor novamente durante o julgamento, previsto para março de 2026, em Nova York.