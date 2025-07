Andrew Garfield é confirmado como estrela de 'Artificial', o novo filme de Luca Guadagnino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Andrew Garfield será o protagonista do longa de Luca Guadagnino sobre o caos nos bastidores da tecnologia e da inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Andrew Garfield estrelará “Artificial”, o novo filme do diretor Luca Guadagnino, uma comédia dramática que será produzida pela Amazon MGM Studios.

Baseado em uma ideia original de Simon Rich, que também assina o roteiro, Artificial gira em torno de um jovem empreendedor de tecnologia que tem uma queda pública — e amplamente televisionada — no momento em que está prestes a mudar o mundo.

O filme é vagamente inspirado nos eventos reais envolvendo a demissão e posterior retorno de Sam Altman como CEO da OpenAI, ocorridos em novembro de 2023.

Embora os detalhes específicos da trama ainda estejam sendo mantidos em segredo, o longa se inspira no ambiente de alta tensão e nos bastidores caóticos do Vale do Silício.

Luca Guadagnino dirigirá e produzirá o filme ao lado de Jennifer Fox, David Heyman e Jeffrey Clifford. Simon Rich será produtor executivo. A Amazon MGM Studios será responsável pela produção e distribuição.

Caso o acordo se concretize, Artificial marcará a primeira colaboração entre Andrew Garfield e Luca Guadagnino.

Garfield ficou famoso por seu papel em “A Rede Social” e posteriormente estrelou “Tick, Tick... Boom!”, pelo qual foi indicado ao Oscar, e também por viver Peter Parker, o famoso Homem-Aranha.

Guadagnino, por sua vez, vem de uma sequência de projetos de prestígio. Um de seus filmes mais recentes, “Challengers”, estrelado por Zendaya, recebeu críticas positivas e bom desempenho nas bilheteiras

O diretor italiano também está finalizando a pós-produção de “After the Hunt”, estrelado por Julia Roberts, que deve estrear no outono nos Estados Unidos.

As filmagens de “Artificial” estão previstas para começar ainda neste verão no hemisfério norte, com locações em São Francisco e na Itália.