Morre cineasta Jean-Claude Bernardet, ícone do cinema mundial

Morreu o cineasta, professor universitário e crítico de cinema Jean-Claude Bernardet, uma das referências do cinema brasileiro. Bernardet foi vitimado por um câncer de próstata reincidente, falecendo na sexta-feira (11), aos 88 anos.

Professor nos cursos de cinema da Universidade de Brasília (UnB), da qual foi um dos fundadores, e da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), Bernardet teve papel marcante na construção e fortalecimento da Cinemateca Nacional.

Em nota, aliás, a Cinemateca o definiu como "figura central e incontornável do pensamento e da produção cultural brasileira, na historiografia do cinema nacional e parceiro fundamental". O cineasta e professor doou seu acervo em 1988 à instituição, hoje compondo o "Arquivo Jean-Claude Bernardet".



Bernardet co-roteirizou filmes emblemático do cinema nacional, como O caso dos irmãos Naves (1967), Brasília: contradições de uma cidade nova (1968) e Um céu de estrelas (1995).

O cineasta também co-dirigiu títulos como Paulicéia Fantástica (1970) e Eterna Esperança (1971); e atuou em Filmefobia (2009), Periscópio (2013), Fome (2015), entre outros.

Dois ensaios poéticos dirigidos por ele marcaram sua trajetória como pesquisador: São Paulo, Sinfonia e Cacofonia (1994) e Sobre Anos 60 (1999).

Uma de suas últimas realizações foi como curador da mostra "Carta Branca a Jean-Claude Bernardet", uma seleção de seis filmes exibida em dezembro de 2023 nas salas da instituição. Lá também será sua despedida: seu velório acontece neste domingo (13), na Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, entre 13h e 17h.