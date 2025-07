Cinemas do Brasil tiveram alta de público no semestre

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre os dias 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, os cinemas do Brasil somaram mais de R$ 1,2 bilhão de arrecadação, com 61,2 milhões de ingressos, segundo dados do site “Filme B”. Comparando com o primeiro semestre do ano passado, a renda aumentou 12%. Muito dessa alta se deve ao público infanto-juvenil, pois, por exemplo, com apenas sete semanas em cartaz, o filme “Lilo & Stitch” vendeu 9,7 milhões de ingressos. E “Jurassic World Recomeço”, tem o maior público neste mês de férias. Foi o melhor semestre desde 2019.

Raquel Lyra observando uma peça de artesanato, na abertura da Fenearte ontem - Lara Calábria/JC

FENEARTE

Se até o fim da edição a Fenearte mantiver pelo menos metade do público presente na abertura, novos recordes serão facilmente alcançados. Ontem, a inauguração foi um sucesso, com muitas figuras públicas, inclusive de outros estados, e o público que lotou o espaço. A curadoria também merece destaque, com estandes que exaltam a força do artesanato, mostrando muita madeira, cerâmica e tapeçaria, dos mestres mais tradicionais aos novos talentos que trazem frescor sem perder a essência.

MISSÃO CUMPRIDA

Geralda Farias, idealizadora da Fenearte, celebrou o sentimento de dever cumprido. Ressaltou que a feira, criada ainda no governo Jarbas, deixou de ser apenas uma política de governo para se tornar uma verdadeira política de Estado, já que, ao longo das 25 edições, aconteceu sem interrupções, independentemente de quem estivesse no comando. Outro grande objetivo atingido foi aproximar artista e consumidor: antes, as obras eram adquiridas por curadores e revendidas, o que reduzia o protagonismo dos artesãos. Hoje, eles vendem diretamente e são as principais estrelas do evento.

MODERNA

Apesar de manter suas raízes e estrutura original, a mostra incorporou um toque contemporâneo. Um painel digital exibe horários, temas e locais das oficinas, e o mezanino no primeiro andar oferece um espaço agradável para quem deseja relaxar ou até mesmo trabalhar.

BELEZA

Dandarah Cavalcanti, traz em primeira mão os produtos com alta tecnologia diretamente da Coreia, que é onde “nascem” as principais evoluções em produtos estéticos. Inclusive, revela que pretende trazer para Recife projeto internacional, só visto uma vez no Brasil, em São Paulo.

Lelê Carvalho, nova presidente do Sindicado das Agências de Propaganda de Pernambuco - Mateus Luiz/Divulgação

TURNÊ

Em agosto do ano passado, esta coluna entrevistou com exclusividade a cantora Marina Sena que afirmou planos de uma turnê nacional. Agora, Marina traz a turnê “Coisas Naturais” para o Recife nos dias 3 e 4 de outubro, na Cachaçaria Carvalheira.

MODA

Marisa Moura Rabelo comandou o lançamento da coleção Verão 26 da Marie Mercie, que aconteceu na loja de São Paulo, com a presença de muitos nomes conhecidos.

NA CAMISA

Uma curiosidade sobre o Chelsea. É o único time que participa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa sem publicidade na camisa. É que o contrato do clube com uma empresa imobiliária vale apenas para a Premier League e da Conference League. E a Fifa não permite patrocínio apenas para a competição atual. E o time inglês está estreando a nova camisa criada pela Nike.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil gasta demais e investe de menos.” (Ivanildo Sampaio)

JAILDO Marinho abre sua mostra “Metamorfismo", esta noite no Museu do Estado.

Marinho abre sua mostra “Metamorfismo", esta noite no Museu do Estado. O FESTIVAL de Inverno de Garanhuns começa hoje, com shows de Priscila Senna, Conde Só Brega e Banda Kitara.

de Inverno de Garanhuns começa hoje, com shows de Priscila Senna, Conde Só Brega e Banda Kitara. A PEDIDO de senadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação do Projeto de Lei, que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos no Brasil. Caso aprovado, Pernambuco passa a ter o direito de ser sede de um cassino.

de senadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação do Projeto de Lei, que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos no Brasil. Caso aprovado, Pernambuco passa a ter o direito de ser sede de um cassino. UM DOS FILMES mais esperados do ano, “Superman”, estreia hoje nos cinemas do Recife.

mais esperados do ano, “Superman”, estreia hoje nos cinemas do Recife. HOJE é o Dia da Pizza.

é o Dia da Pizza. DURANTE este mês de férias faz sucesso o curso de caligrafia da nossa companheira Cinthya Leite.

este mês de férias faz sucesso o curso de caligrafia da nossa companheira Cinthya Leite. A EXPOSIÇÃO com caixas musicais dos séculos XIX e XX, abriu no Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo.

ANIVERSARIANTES Adeildo Nunes, Ana Lúcia Guerra, Creuza Pereira, Denise Batista, Emerson de Andrade Lima, Flaviana Xavier Costa, Léa Grimberg, Lúcia Caldas de Souza, Maria Clara Salazar, Mário Petrônio Freitas Filho, Ricardo Carvalho e Waldemar Borges.