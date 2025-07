Os veículos seminovos mais vendidos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa entre as revendedoras de automóveis do Recife, revela os modelos de veículos seminovos mais vendidos nos primeiros cinco meses deste ano. Pela ordem, o “Gol” (da Volkswagen), “Onix” (da GM), “Corolla” (da Toyota), “HB20” (da Hyndai), “Palio” (da Fiat), “Uno” (da Fiat), “Siena” (da Fiat), “Mobi” (da Fiat) e “Argo” (da Fiat). O detalhe curioso é que cinco deles não são mais produzidos: “Gol”, “Palio”, “Uno”, “Celta” e “Siena”.

FESTIVAL

A governadora Raquel Lyra lança hoje, no Cais do Sertão, a segunda edição do festival “Pernambuco Meu País”. Vai acontecer entre julho e setembro, com 21 dias de programação em várias cidades do estado.

NO SJCC

Armando Monteiro Bisneto, presidente de Suape, visitou o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Deu entrevistas à Rádio Jornal e à TV Jornal e participou de almoço com os diretores Vladimir Melo e Carlos Humberto e os jornalistas Laurindo Ferreira, Fernando Castilho e Igor Maciel. Estava com os assessores Alexandre Cardoso e André Malagueta.

SEM JOGO

Ao contrário da competição com as seleções, a Copa do Mundo de Clube da Fifa, não tem a disputa pelo terceiro lugar. O que impediu uma partida entre o Fluminense e o Real Madri.

BELEZA

A “Fontana di Trevi”, a fonte mais bonita do mundo, em Roma, é tema do meu artigo de hoje na página de opinião do nosso jornal.

BOLOS

Cecília Chaves volta a participar da Fenearte, com seus bolos, a começar do famoso “Bolo de Noiva”: No stand do “Café do Brejo” e no Espaço Sebrae de Economia Criativa.

COMUNIDADES

É possível ver uma tendência social acontecendo. Muitas pessoas estão criando comunidades, seja de corrida, de leitura, de compras, no geral, de áreas que têm em comum para se influenciar e se incentivar.

VIAGENS

Segundo dados do IRB+Inteligência, cresceu 14%, de janeiro a abril deste ano, a contratação de seguros viagem por brasileiros. Os números cresceram no mesmo momento em que há um aquecimento de viagens internacionais.

BAIRROS

Em São Paulo, o bairro de Pinheiros lidera a valorização quando o assunto é imóveis, com uma alta de 17,6% na comparação com os três primeiros meses de 2024. Depois, vem Itaim Bibi, Paraíso, Moema e Jardim Paulista.

PROGRAMAÇÃO

A cantora Laura Simões comanda show, hoje, na Fenearte, voltado às suas raízes nordestinas. Fará releituras de canções de Gonzagão, Alceu Valença, Flávio José, passando ainda por Djavan e Maria Bethânia.

FIM DE SEMANA

Flaira Ferro comanda a oficina Mover os Sentidos, amanhã e domingo, no Paço do Frevo. Tem como objetivo despertar os sentidos por meio de brincadeiras corporais, improvisações e dinâmicas.