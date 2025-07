Restaurante com cardápio dos voos da Air France

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Numa excelente ideia, a Air France instalou, dentro do novo espaço gastronômico sazonal no terraço da “Galeries Lafayette”, em Paris, o “Le Restaurant”. Durante todo o verão no Hemisfério Norte a companhia aérea oferecerá aos visitantes e clientes a oportunidade de saborear os menus servidos na Classe Executiva em voos de longas distâncias, como Paris-São Paulo, em um ambiente ao ar livre que permite admirar os principais cartões-postais da capital francesa. Tem pratos e sobremesas criados especialmente pelo famoso chef de três estrelas Michelin, Régis Marcon e pela renomada confeiteira Nina Métayer. Tem apenas 20 lugares, todos praticamente reservados até 20 de agosto, quando sai de cena. É uma experiência única, inclusive porque a ambientação lembra a cabine do avião.

Encontro dos deputados Débora Almeida e José Mendonça Filho - Arquivo Pessoal

EM GARANHUNS

O desembargador Paulo Augusto Oliveira e Tayná Calado vão acompanhar esta noite o show do filho PV Calado, no palco Mestre Dominguinhos, o principal do Festival de Inverno da Garanhuns. Ele vem fazendo o maior sucesso na música regional.

GASTRONOMIA

A “Cozinha Fenearte” reúne hoje dois mestres: O chef César Santos que vai ensinar a fazer o prato “Farofafá” e o chef Hugo Provout o “Peixe Pirão Caiçara.”

HOMENAGEM

Maria Arraes foi, aos gabinetes de parlamentares, como Silvio Costa Filho, Humberto Costa, Luciana Santos, Teresa Leitão, fazer o convite para sessão solene que homenageia seu avô, Miguel Arraes. Entregou uma camisa com o tema.

AGENDA

Em Brasília, Sandra e José Janguiê tiveram agenda, ontem, com visitas institucionais na Câmara e depois, receberam convidados na unidade da Uninassau, que já acumula mais de 400 mil alunos.

Silvana Mattoso em Paris - Arquivo Pessoal

EXPOSIÇÃO

A Fundaj recebe a exposição "Entre Letras e Sonhos" com retrospectiva ilustrada da carreira do escritor Cláudio Aguiar, com documentos, livros, esculturas, quadros e outras obras.

TECNOLOGIA

Filha de Bill Gates, Phoebe Gates, de 22 anos, já está imersa no mundo tecnológico, lançou a “Phia”, “startup” que combina moda e IA, A empresa criou um “Google Flights da moda”: um app e extensão que comparam preços de produtos em mais de 40 mil sites, inclusive de segunda mão, ajudando a achar as melhores ofertas.

ANIMAIS

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de animais para testes de produtos, como cosméticos e de higiene pessoal. Há anos, organizações e ativistas pressionavam pela causa, inclusive as marcas de maior peso no mercado já aboliram a prática.

PRECATÓRIOS

Abriu no Recife a “Ativos”, empresa especializada no recebimento de precatórios.

Arthur e Alice Meireles à espera de herdeiro - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O projeto do “Novo Cais” é uma intervenção que consagra o urbanismo.” (Paulo Roberto Barros e Silva)

GLEYCE Fortaleza trouxe para sua clínica uma máquina inovadora, para tratamentos com CO2, em alta entre as colunáveis dos Estados Unidos.

Fortaleza trouxe para sua clínica uma máquina inovadora, para tratamentos com CO2, em alta entre as colunáveis dos Estados Unidos. O GRUPO de Ajuda à Criança Carente com Câncer promove seu Arraiá Solidário, hoje, na Usina Dois Irmãos.

de Ajuda à Criança Carente com Câncer promove seu Arraiá Solidário, hoje, na Usina Dois Irmãos. APÓS abrir a Fenearte, Raquel Lyra, Priscila Krause e André Teixeira Filho seguiram para reunião em Garanhuns.

abrir a Fenearte, Raquel Lyra, Priscila Krause e André Teixeira Filho seguiram para reunião em Garanhuns. CAMILA Paes Mendonça está em Londres e jantou com as amigas Cecília Pontes e Mana Fernandes.

Paes Mendonça está em Londres e jantou com as amigas Cecília Pontes e Mana Fernandes. AS ARQUITETAS Lilian Avellar, Eduarda Moscoso e Tita Barretto, assinam o projeto do “Ayo Spa.”

Lilian Avellar, Eduarda Moscoso e Tita Barretto, assinam o projeto do “Ayo Spa.” JULIANA Lins começou ontem as gravações do projeto "Por Dentro" em colaboração com o Social1. Martins é o primeiro convidado.

Lins começou ontem as gravações do projeto "Por Dentro" em colaboração com o Social1. Martins é o primeiro convidado. GABRIEL Dias aposta em sabor típico na sua sorveteria “Frio na Goela”: Romeu e Julieta, queijo com goiabada.

Dias aposta em sabor típico na sua sorveteria “Frio na Goela”: Romeu e Julieta, queijo com goiabada. O BRASILEIRO Caio Temponi, de 16 anos, ganhou o prêmio “Global Child Prodigy Awards" como um dos 100 prodígios mundiais de 2025.

ANIVERSARIANTES Camila Paes Mendonça Vecchione, Celeste Farinha, , Fernandha Batista, Francisco José Trindade (Chicão), Ivson Lacerda, Luciano Carvalho Júnior, Luiz Antônio Pontual, Núbio Gadelha Neto, Rafaela Suassuna, Rochelli Dantas e Yara Dubeux.