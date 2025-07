Filmes de terror são a nova aposta para animar o cinema! Confira 6 estreias ainda este ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se existe um gênero que continua atraindo multidões aos cinemas, é o terror. Seja com sustos inesperados, atmosferas inquietantes ou tramas sombrias que ficam na mente por dias, os filmes de horror têm conquistado espaço de destaque nas bilheterias e 2025 promete manter essa tendência com lançamentos muito aguardados.

De franquias consagradas a novas produções misteriosas, a programação até outubro está repleta de estreias que prometem arrepiar os fãs do gênero. Existem seis títulos imperdíveis que chegam ainda este ano e têm tudo para agitar o público com medo, tensão e histórias que não saem da cabeça.

1. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado 4 – Estreia: 17 de julho



O clássico slasher dos anos 90 ganha um novo capítulo com o retorno de personagens conhecidos e um novo mistério sangrento. A quarta parte promete nostalgia, suspense e mortes criativas, mantendo viva a essência da franquia, com direito a segredos enterrados que voltam para assombrar.

2. A Hora do Mal – Estreia: 7 de agosto



Com atmosfera sobrenatural e direção focada no psicológico, o filme acompanha uma mãe e seus filhos que se mudam para uma casa isolada, apenas para perceber que algo maligno os observa. Assombroso e silencioso, é aquele tipo de terror que mexe com os sentidos e a sanidade dos personagens.

3. Faça Ela Voltar – Estreia: 21 de agosto



Neste suspense psicológico, uma adolescente desaparece misteriosamente após um ritual bizarro feito por colegas de escola.

Anos depois, estranhos eventos começam a acontecer com quem participou da brincadeira. O clima tenso e a atmosfera urbana sombria prometem deixar os espectadores grudados na cadeira.

4. Invocação do Mal 4 – Estreia: 4 de setembro



Ed e Lorraine Warren retornam em mais um caso paranormal baseado em fatos reais. A nova história do casal de demonologistas promete encerrar a franquia principal com uma investigação aterrorizante, entidades poderosas e cenas de tirar o fôlego. É o grande evento do terror do ano para muitos fãs.

5. Him – Estreia: 18 de setembro



Ainda cercado de mistério, esse thriller psicológico promete ser uma das grandes surpresas do ano. A trama gira em torno de uma figura enigmática que começa a manipular a vida de várias pessoas ao mesmo tempo, tudo com um toque de culto, paranoia e simbolismos perturbadores.

6. O Telefone Preto 2 – Estreia: 16 de outubro



Depois do sucesso do primeiro filme, a sequência volta ao universo sombrio do "Grabber", agora com novos personagens e uma expansão do terror psicológico. Com sustos bem construídos e um clima de tensão constante, é uma das estreias mais aguardadas da temporada.