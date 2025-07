Horóscopo 12.07: descubra a sua intuição em alta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Se precisar trabalhar hoje, inove! Depois, mergulhe em novos hobbies e aproveite com amigos. Eventuais atritos serão resolvidos rapidamente. Quer um novo amor? Seus amigos podem ajudar! Se já tem um par, sintonia traz mais romance e compreensão. Esteja pronta para um dia divertido e amoroso!

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 40, 13, 49



Touro

Comece o fim de semana com energia para buscar o reconhecimento que você merece. Concentre-se em um novo projeto - a prosperidade está à vista! Seu carisma está em alta, aproveite os convites para sair. Invista em você, arranque elogios e encante ainda mais seu par.

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 24, 08, 26



Gêmeos

Seu fim de semana começa com diversão e possibilidades de quebrar a rotina ou viajar. No trabalho, a colaboração é o caminho para o sucesso. Seu bom humor elevado é sua chave para a conquista. Amor à distância? As estrelas estão a seu favor. Quebre a rotina para animar a relação!

Cor: PRATA Palpite: 36, 20, 27



Câncer

Use esse tempo para desapegar do que não usa mais e deixar a energia fluir em seu lar. Surpresas no trabalho podem trazer resultados positivos. Sua intuição estará em alta, ouça-a! E quando o assunto é amor, deixe o desejo tomar conta, mas controle o ciúme.

Cor: CINZA Palpite: 47, 02, 09



Leão

Aproveite hoje para fortalecer suas relações! Trabalho em equipe trará os melhores resultados profissionais. Reviva belos momentos com os amigos e espere um dia promissor na vida amorosa.

Cor: AMARELO Palpite: 15, 59, 50



Virgem

Hoje é dia de resolver as tarefas pendentes, tanto em casa quanto no trabalho, com um esforço extra que será reconhecido. Cuide da sua saúde e atente-se aos sinais do seu corpo. Apesar da rotina, o romance segue tranquilo, mesmo a paquera estando mais lenta.

Cor: DOURADO Palpite: 30, 19, 55



Libra

Final de semana animado e cheio de oportunidades te espera! Curtir com os mais jovens ou colaborar no trabalho será leve e divertido. Seu brilho no amor é o destaque - mostre seu lado romântico e veja uma simples paquera se transformar em algo mais profundo.

Cor: ROSA Palpite: 14, 31, 23



Escorpião

Sábado energizado para assuntos de casa e família. Seu trabalho doméstico ou artesanato pode superar as expectativas. Ótimo dia para iniciar reparos ou planejar mudanças de residência, com apoio familiar garantido! Lembre-se de retribuir. Prepare-se, um amor antigo pode retornar. Para casais, é hora de mais paixão e menos ciúme.

Cor: VERDE Palpite: 06, 17, 53



Sagitário

O sábado promete ser animado, com oportunidades para socializar e conhecer gente nova. Você está em um bom momento para tomar decisões importantes, graças ao seu raciocínio rápido. Esteja aberto ao amor, pois uma paixão à primeira vista pode se tornar algo mais sério.

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 05, 23, 40



Capricórnio

Aproveite as boas energias para melhorar suas finanças, mesmo que isso exija esforço extra! Não espere um milagre, mas esteja pronto para colher o que plantou. No amor, lembre-se de equilibrar segurança emocional e liberdade.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 47, 36, 38



Aquário

Você começa o fim de semana com energia e criatividade, curtindo sua rotina ou lidando com o trabalho. Reunir-se com amigos promete melhorar o astral, e não tenha medo de tomar a iniciativa no amor. As melhores vibrações no romance vêm logo cedo!

Cor: CREME Palpite: 15, 41, 59



Peixes

O sábado será perfeito para ficar no seu canto, relaxar e deixar as preocupações bem longe. Se precisa trabalhar, as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada correm melhor. Sua intuição fica mais afiada e você pode descobrir algo relacionado ao passado ou à sua família pela manhã. . Astral de sedução e mistério deixa a paquera ou o romance mais interessante.

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 38, 43, 52