5 cinebiografias incríveis para assistir na Netflix

As cinebiografias se consolidaram como um gênero marcante no universo cinematográfico, cativando o público ao revelar os bastidores da vida e da carreira de figuras icônicas.

Esses filmes oferecem uma forma interessante de compreender as escolhas, os desafios e os triunfos que moldaram grandes personalidades.

Para quem busca conhecer mais sobre alguns artistas, a boa notícia é que a Netflix tem um catálogo robusto e diversificado de cinebiografias.

Com produções que abrangem diversos ícones, a plataforma tem um verdadeiro tesouro para os amantes desse gênero.

Confira algumas boas opções para assistir!

Cinebiografias na Netflix

Homem com H

Homem com H mostra a jornada de Ney Matogrosso, desde sua infância em Bela Vista (MS) até se firmar como um ícone da música e cultura brasileiras.

O filme retrata os desafios enfrentados devido ao preconceito do pai e sua mudança para São Paulo, onde sua carreira artística decolou.

A cinebiografia perpassa cada fase da carreira de Ney, revelando a identidade revolucionária, o ímpeto libertário e a inconfundível presença de palco.

Frida

Frida Kahlo (Salma Hayek), uma das figuras mais importantes da arte mexicana, tem sua história contada nesse filme.

O longa aborda sua carreira como pintora, o turbulento casamento com o artista Diego Rivera (Alfred Molina), o polêmico caso com o político Leon Trotsky (Geoffrey Rush), e seus relacionamentos com outras mulheres.

Nosso Sonho

Nosso Sonho narra a trajetória da dupla Claudinho e Buchecha, interpretados por Lucas Penteado e Juan Paiva.

O filme revela como a amizade de infância se tornou a força para superarem desafios e alcançarem o auge do funk melody nacional.

Cazuza - O tempo não para

O filme mergulha na intensa trajetória de Cazuza (Daniel de Oliveira), desde 1981, quando sua carreira começou, até sua morte em 1990, aos 32 anos.

A trama explora seu sucesso com o Barão Vermelho, a transição para a carreira solo, as letras que capturaram o espírito de uma geração, seu comportamento transgressor e a coragem de continuar criando, mesmo enfrentando a Aids.

Elis

A cinebiografia de Elis Regina, uma das mais celebradas artistas da MPB, narra sua ascensão até se tornar um ícone da música brasileira.

Elis Regina Carvalho Costa (Andreia Horta) deixa o Rio Grande do Sul para brilhar no Rio de Janeiro. Sua carreira decola rapidamente, conquistando fãs e o famoso compositor e produtor Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), com quem se casa.