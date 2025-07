Stranger Things 5: Netflix revela trailer da última temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix divulgou o primeiro trailer da quinta e última temporada de “Stranger Things”.

A série será lançada em três volumes, todos às 22h, horário de Brasília. O Volume 1, com quatro episódios, chega em 26 de novembro.

O Volume 2, contendo três episódios, será lançado no Natal, 25 de dezembro.

O Volume 3, com o último episódio da série, estreia em 31 de dezembro, véspera de Ano Novo.

Confira o trailer:

Veja a sinopse oficial da quinta temporada de Stranger Things:

No outono de 1987, Hawkins segue abalada pela abertura dos portais, e nossos heróis se unem pelo mesmo objetivo: encontrar e matar Vecna. Mas ele desapareceu e ninguém sabe seu paradeiro.

Para complicar, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caça à Onze, que precisou se esconder novamente.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, uma ameaça familiar volta à tona. A batalha final se aproxima e, com ela, uma escuridão ainda mais poderosa e mortal.