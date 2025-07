Taylor Russell deixa o reboot de "The Thomas Crown Affair" por diferenças criativas; produção busca substituta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Russell deixa o reboot, dirigido por Michael B. Jordan, de um clássico do cinema por diferenças criativas. Equipe procura com urgência outra atriz.

Taylor Russell está de fora do reboot de “The Thomas Crown Affair”, segundo fontes próximas à produção informaram ao site americano Deadline.

A atriz, que havia sido anunciada como protagonista ao lado de Michael B. Jordan, deixou o projeto devido a “diferenças criativas”.

As filmagens estão acontecendo em Londres e a produção já está buscando uma substituta para Russell.

O reboot dirigido por B. Jordan, que também atua no filme, é uma nova versão do clássico de assalto de 1968, estrelado por Steve McQueen, e da refilmagem de 1999, protagonizada por Pierce Brosnan e Rene Russo. O filme seguirá uma nova abordagem, com Jordan no comando e no papel principal.

Fontes indicam que a saída de Russell ocorreu recentemente e que a equipe está trabalhando para encontrar uma nova atriz o mais rápido possível para evitar atrasos nas filmagens.

Até o momento, não há detalhes sobre quem pode assumir o papel.

O filme tem previsão de lançamento em 2026, e a expectativa é que o reboot traga uma abordagem contemporânea e dinâmica para a história, que gira em torno de um milionário playboy que realiza assaltos audaciosos.