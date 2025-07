Billie Eilish anuncia projeto secreto em 3D em colaboração com o cineasta James Cameron

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Billie Eilish contou com uma companhia três vezes vencedora do Oscar durante sua série de quatro shows em Manchester, ao anunciar seu novo filme-concerto.

No sábado, durante sua apresentação com ingressos esgotados na Co-op Live, a cantora — que já ganhou nove Grammys — revelou que está trabalhando em um projeto 3D com James Cameron. O anúncio foi feito durante a passagem da turnê Hit Me Hard and Soft, que promove seu terceiro álbum de estúdio.

“Então, vocês devem ter notado que há mais câmeras do que o normal aqui em cima”, ela brincou. “Basicamente, não posso dizer muita coisa, mas o que posso dizer é que estou trabalhando em algo muito, muito especial com uma pessoa chamada James Cameron — e vai ser em 3D.”

Eilish continuou: “Então, interpretem isso como quiserem, e esses quatro shows aqui em Manchester — vocês e eu — fazem parte de algo que estou criando com o James".

A artista de 'Birds of a Feather' brincou que Cameron está “em algum lugar nessa plateia” e explicou: "Provavelmente vou estar usando exatamente essa roupa por uns quatro dias".