Filme live-action de ‘Legend of Zelda’ escala Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth como Zelda e Link

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Previsto para maio de 2027, o filme live-action de The Legend of Zelda é dirigido por Wes Ball e aposta em grande sucesso após Super Mario Bros.

Clique aqui e escute a matéria

O filme live-action de “The Legend of Zelda”, produzido pela Nintendo e Sony, revelou os atores que interpretarão Zelda e Link.

Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (16), Shigeru Miyamoto, da Nintendo, anunciou que Bo Bragason dará vida à princesa Zelda, enquanto Benjamin Evan Ainsworth interpretará Link.

A divulgação veio acompanhada do que parecem ser as primeiras imagens dos atores caracterizados.

“Tenho o prazer de anunciar que, no filme live-action de ‘The Legend of Zelda’, Zelda será interpretada por Bo Bragason-san e Link por Benjamin Evan Ainsworth-san”, diz a postagem no perfil oficial da Nintendo. “Estou muito ansioso para vê-los nas telonas".

A atriz inglesa Bo Bragason é conhecida por seus papéis nas séries da BBC Three Girls e The Jetty, além da produção do Disney+ Renegade Nell. No ano passado, ela estrelou a comédia de vampiros The Radleys, dirigida por Euros Lyn.

Benjamin Evan Ainsworth, que também é inglês, foi a voz do Pinóquio no filme live-action Pinóquio, de Robert Zemeckis, e interpretou Miles na série da Netflix A Maldição da Mansão Bly. Ele também atua na comédia canadense Son of a Critch e participou de um episódio de The Sandman, da Netflix.

The Legend of Zelda tem estreia nos cinemas marcada para 7 de maio de 2027. No mês passado, o filme foi adiado de sua data original, em março de 2027, “por motivos de produção”, segundo explicou Miyamoto na época.

A adaptação live-action do aclamado videogame está sendo dirigida por Wes Ball, conhecido por Maze Runner e Planeta dos Macacos: O Reinado. A produção é assinada por Miyamoto e Avi Arad.

Após o enorme sucesso de Super Mario Bros. – O Filme, da Nintendo, em parceria com a Universal Pictures e a Illumination Entertainment, as expectativas agora se voltam para The Legend of Zelda, que pode repetir o mesmo desempenho nas bilheteiras, desta vez em parceria com a Sony.