Alicia Silverstone diverte web e recria cena de "As Patricinhas de Beverly Hills"

Três décadas após o lançamento do filme, atriz revive personagem icônica em vídeo nostálgico nas redes sociais. Confira o momento!

Alicia Silverstone, 48 anos, surpreendeu os fãs ao reviver um momento clássico do filme As Patricinhas de Beverly Hills ao lado do filho.

A atriz publicou em suas redes sociais a reencenação de uma cena emblemática do longa lançado em 1995, no qual interpretou a inesquecível Cher Horowitz.

Usando a famosa jaqueta xadrez amarela, símbolo do figurino da personagem, Alicia simulou a cena ao empurrar o filho, repetindo os gestos e trejeitos da época.

A publicação rapidamente viralizou e arrancou elogios nostálgicos dos seguidores.

"Ela ainda consegue!", comentou um fã. Outro brincou: "Meu Deus! Você se parece tanto com a menina do filme dos anos 1990".

A homenagem reforça o status cult do longa, que segue encantando novas gerações mesmo após 30 anos.

Confira o vídeo: