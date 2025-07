Karine Teles revela namoro com homem mais novo, assim como Aldeíde de "Vale Tudo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No ar em "Vale Tudo', Karine Teles relembra relacionamentos com grande diferença de idade e comenta julgamentos que sofreu nessas relações.

Karine Teles viveu na vida real uma história parecida com a de sua personagem Aldeíde, de "Vale Tudo".

A atriz revelou que já se relacionou com homens com grande diferença de idade, tanto mais velhos quanto mais novos.

Na novela, Aldeíde se relacionou tanto com Laudelino (Herson Capri), com muito mais décadas de vida, como com André (Breno Ferreira), bem mais jovem.

Karine Teles fala sobre relacionamentos com diferença de idade

Em entrevista ao jornal Extra, ela contou que teve um namorado 19 anos mais jovem, o que gerou comentários maldosos e piadas até entre pessoas próximas.

"Quando a mulher é a mais velha pessoas bem maldosas não têm a menor vergonha de fazer piada. Isso aconteceu comigo em outro relacionamento. Ele era 19 anos mais novo que eu", revelou, segundo o Notícias da TV.

Além disso, a estrela de filmes como "Benzinho" e "Bacurau" relata ter tido uma experiência oposta no que se refere à idade, namorando um homem muito mais velho.

"Algumas pessoas ficavam preocupadas comigo, porque eu era bem jovem. Tinha 17 anos quando comecei a namorar um cara de 30 e muitos. Saí de casa muito cedo, então me achava uma mulher independente que sabia de tudo", disse.

"Quando se está apaixonado, a idade não é um elemento tão importante", completou a atriz.