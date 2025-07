Edu Guedes revela estado de saúde após cirurgia para retirada de tumor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentador publicou um vídeo agradecendo o carinho e mensagens de apoio de amigos e fãs. Ele foi diagnosticado com câncer e passou por cirurgia

Clique aqui e escute a matéria

Edu Guedes atualizou os fãs sobre como está a saúde após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas.

Em um vídeo publicado no Youtube, o apresentador e chef agradeceu os amigos e seguidores pelo apoio que recebeu depois de revelar o diagnóstico de câncer.

No vídeo, o apresentador diz que está em casa e se recuperando da cirurgia recente.

"Oi, pessoal, eu estou aqui em casa, estou me recuperando da cirurgia. Desde que ficaram sabendo que eu ia ter que operar, eu recebi muitas mensagens, e venho recebendo muitas mensagens. Da família, eu recebo três mensagens por dia. Tenho amigos que me mandam duas, uma mensagem por dia. E, das pessoas que eu não conheço, também recebo. Sei que foram muitas e muitas mensagens", disse ele.

“Eu estou fazendo esse vídeo porque eu não vi muitas coisas que me mandaram, mas muitas pessoas me mandaram mensagem. A Ana Maria [Braga] foi uma das primeiras pessoas que eu falei, ela estava bem preocupada. É uma pessoa muito especial na minha vida, ela sempre me apoiou”, completou.

O apresentador também agradeceu o carinho de Sonia Abrão e Daniela Albuquerque.

Edu Guedes encerrou o vídeo dizendo a rotina que tem sido diferente e que tenta pensar positivo durante a recuperação.

"Muita gente pergunta se dói. Tudo dói. Tudo é diferente, diferente para comer, para tudo. Mas o que a gente tem que fazer é pensar positivo e não ficar reclamando. Obrigado por todas as mensagens", finalizou.