Edu Guedes fala sobre pós-cirurgias de câncer de pâncreas: "Estou me recuperando"

Após diagnóstico de câncer de pâncreas, Edu Guedes teve alta hospitalar e gravou vídeo para tranquilizar fãs sobre sua recuperação após cirurgias.

O chef e apresentador Edu Guedes falou sobre seu pós-cirurgia em vídeo no Instagram neste sábado (12).

Edu recebeu alta médica uma semana após a divulgação do diagnóstico de câncer de pâncreas.

O marido de Ana Hickmann passou por quatro cirurgias em 15 dias e, apesar do processo difícil, apresentou uma boa recuperação, surpreendendo seu médico.

Inicialmente previsto para sair do hospital no dia 21, Edu teve alta antecipada para continuar o tratamento em casa.

Em vídeo publicado no Instagram, Edu agradeceu o apoio recebido e explicou o semblante abatido, afirmando que o desgaste é natural após tantas cirurgias, segundo matéria do Purepeople.

"São tantas e tantas mensagens... eu gostaria muito de responder cada uma pessoalmente, mas infelizmente isso não é possível, então estou gravando esse vídeo para agradecer a cada um de vocês que me mandam mensagens diárias e para tranquilizar aquelas pessoas que de alguma forma gostam de mim, do meu trabalho, para dizer que eu estou bem, que estou me recuperando", disse o chef.

O apresentador seguirá afastado dos trabalhos na Rede TV!, até finalizar a recuperação, e seu depoimento tem sido importante para tranquilizar fãs e amigos durante essa fase delicada.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)