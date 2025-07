Edu Guedes vai recorrer de decisão que absolveu Alexandre Correa

Clique aqui e escute a matéria

A defesa de Edu Guedes se pronunciou na última sexta-feira (11) após a Justiça absolver Alexandre Correa em um dos processos movidos pelo apresentador.

A ação foi motivada por falas ofensivas de Alexandre nas redes sociais, em que insinuou que Edu teria se envolvido com Ana Hickmann enquanto ela ainda era casada. O juiz entendeu que os termos usados, como “talarico” e “safado”, não configuraram crime de difamação.

Mesmo assim, a equipe jurídica de Edu afirmou que vai recorrer. Em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os advogados informaram que a decisão será contestada em instância superior. “A defesa de Eduardo Guedes informa que confia na Justiça e apresentará recurso à instância superior para revisão da decisão que absolve provisoriamente Alexandre Correa”, diz o comunicado.

A defesa ressaltou ainda que essa decisão diz respeito apenas a um dos processos. Alexandre Correa responde por outras ações movidas por Edu, duas das quais já resultaram em condenações. Nelas, Alexandre foi sentenciado a três anos de pena e a pagar R$ 60 mil por danos morais.

A queixa-crime relacionada à absolvição atual foi registrada em janeiro de 2024. À época, Alexandre chamou Edu de “aliciado”, acusando-o de ter um envolvimento com Ana Hickmann antes do divórcio. Segundo o juiz, no entanto, as palavras ditas afetaram mais a reputação de Alexandre do que a de Edu, o que levou à absolvição.