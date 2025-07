Ana Hickmann faz surpresa romântica para receber Edu Guedes após cirurgia contra câncer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de voltar de cirurgia para retirar um tumor no pâncreas, o apresentador Edu Guedes foi surpreendido por Ana Hickmann com almoço especial.

Ao retornar para casa na última sexta-feira (11), Edu Guedes foi surpreendido com um gesto romântico de Ana Hickmann.

O apresentador, que passou recentemente por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, foi recebido pela esposa com um almoço especial e super romântico.

Surpresa de Ana Hickmann para Edu Guedes

Ao lado de familiares e amigos do casal, Ana preparou o almoço para comemorar o sucesso da cirurgia e a recuperação rápida do marido. "Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo", afirmou.

E ainda não acabou! Durante a noite, os dois passaram juntinhos em um momento mais íntimo, depois de uma sessão de fisioterapia em casa.

O cardápio foi preparado pensando nos mínimos detalhes, para marcar a nova rotina do apresentador. "Primeiro jantar juntos, os dois!", comemorou Ana.