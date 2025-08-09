Virginia Fonseca abre o jogo sobre voltar com Zé Felipe: "Vontade de Deus"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe vão voltar? Em evento ligado ao Carnaval do Rio de Janeiro, a rainha de bateria da Grande Rio falou sobre o assunto.

Tem volta para Virgínia Fonseca e Zé Felipe?

A influenciadora comentou sobre a possibilidade de voltar com o ex-marido nesta sexta-feira (8/8), no evento que apresentou os enredos das escolas de samba do Rio para o Carnaval 2026.

Virgínia compareceu como nova rainha de bateria da Grande Rio, posto ocupado anteriormente pela atriz Paolla Oliveira.

Virginia fala sobre possível volta com Zé Felipe

Em entrevista para o portal Léo dias, a apresentadora do SBT disse estar animada com a participação e contou que as criações dos figurinos já estão em andamento.

Segundo ela, o cuidado com o corpo também é prioridade, e, de acordo com Virgínia, tem rendido muitos elogios.

Questionada sobre a torcida dos fãs para uma reconciliação com o cantor, pai de suas três crianças, a influenciadora não entrou em muitos detalhes, mas também não descartou a ideia.

"Se for da vontade de Deus… se for para a gente voltar, a gente volta, se não for, não voltamos. Está nas mães dele. Ele sabe o que é melhor", declarou.

Virgínia e o filho de Leonardo estão separados desde o fim de maio. Os dois são pais de três filhos: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.