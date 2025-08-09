fechar
Celebridades | Notícia

Mãe de Kamylinha defende Hytalo Santos após acusações

Francisca Maria, mãe da influenciadora Kamylinha, se pronunciou nos stories após denúncia de exploração infantil feita pelo youtuber Felca.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/08/2025 às 22:36 | Atualizado em 09/08/2025 às 22:52
Francisca Maria, Hytalo Santos e Kamylinha
Francisca Maria, Hytalo Santos e Kamylinha - Reprodução/Instagram

Mãe da influenciadora Kamylinha, Francisca Maria se manifestou nas redes sociais após a exclusão dos perfis da filha e do influenciador Hytalo Santos no Instagram.

Em meio às investigações contra o paraibano por suposta “exposição inadequada e exploração de menores”, ela declarou apoio público a ele.

Mãe de Kamylinha rebate acusações

Por meio de stories, Francisca defendeu o influenciador e afirmou que está ao lado dele “até o fim”, destacando que apenas quem convive sabe a verdade e que acredita no propósito divino dos envolvidos.

Francisca Maria postou uma foto ao lado da filha de Hytalo, com o seguinte texto:

"Estou com você até o fim. Podem falar o que quiser, ninguém sabe da vida de ninguém, só sabem o que a gente posta. E Deus principalmente: se Ele deu o que deu a vocês, é porque Deus permitiu. Já perdeu tudo, Deus deu tudo em dobro, e vocês já perderam e não foi a primeira vez, e nem a segunda, e o nosso Deus deu em dobro, viu? Quem conhece, sabe. Mainha tá aqui pra o que der e vier. São só quase 10 anos, bora pra cima, porque se falar, mamãe sabe que o engajamento é forte, meus amores", conforme destaca o portal Léo Dias.

Kamylinha está no centro das acusações contra Hytalo Santos

Hytalo Santos foi um dos influenciadores expostos em vídeo publicado pelo youtuber Felca esta semana.

Segundo Felca, Hytalo expõe e explora a imagem de menores de idade de forma sexualidade, lucrando com isso.

Um desses adolescentes é Kamylinha, atualmente com 17 anos, que entrou para a "turma" de Hytalo aos 12. Tanto ela quanto Hytalo tiveram as contas do Instagram bloqueadas.

A influencer, que completa 18 anos em setembro, já chegaou a manifestar o desejo de produzir conteúdo adulto.

