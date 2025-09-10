Virginia canta música sobre voltar com ex, na frente de Zé Felipe: "Saudade"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Momento foi flagrado na festa de um ano de José Leonardo, caçula do ex-casal, que foi realizada nesta terça-feira (9), em Goiânia (GO).

Na noite desta terça-feira (9), Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram o aniversário de um ano de José Leonardo, filho mais novo do ex-casal, com uma festa em Goiânia (GO).

Depois de aparecerem em comemorações separadas, os pais do caçula compartilharam uma celebração conjunta no novo empreendimento da influenciadora, a Casa VF.

Diversos momentos da festa chamaram atenção, no entanto, um em especial foi alvo dos maiores comentários: a influenciadora foi flagrada cantando e dançando uma música sobre voltar com o ex.

A música em questão? Eu Vou na Sua Casa, de Bin, Felipe Amorim e Vitão, que menciona a saudade de um antigo relacionamento.

Isso foi o suficiente para fazer com que os internautas fizessem diversas teorias do momento, tendo em vista que o próprio Zé Felipe estava na festa.

"Gente, Virginia cantando música sobre ex na festa do José, vem aí será?", foi um dos comentários mais compartilhados na publicação.

Como é a música?

Em alguns trechos, a música fala sobre buscar de volta um amor antigo. Confira:

"Se não queria, não mentia, por que foi se envolver? Não vai embora assim. Eu vou na sua casa, bato na sua porta, abre o portão que é o Amorim que tá aqui fora. Olha na minha cara que eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa. Olha na minha cara que eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa. Se eu não for te buscar, me busca, pelo amor de Deus, tô morrendo de saudade".