Zé Felipe se explica após não repostar homenagem de Virginia no Dia dos Pais: 'Bloqueado'

Cantor esclarece bloqueio no Instagram que impediu repostar mensagem da ex-esposa e tenta afastar rumores de desentendimento com influenciadora.

O cantor Zé Felipe esclareceu neste domingo, 10, o motivo de não ter repostado a homenagem da ex-esposa Virginia Fonseca no Dia dos Pais.

Virginia publicou uma foto do cantor com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, celebrando a paternidade.

Na legenda, desejou muitas bênçãos e vida longa para que ele possa acompanhar todos os momentos com os filhos.

Apesar da homenagem, Zé Felipe não repostou nem agradeceu diretamente. Em resposta, o cantor afirmou que foi impedido pelo Instagram de repostar conteúdos mencionados.

“Pessoal, estou bloqueado no direct e por isso não consegui repostar os Stories hoje, mas agradeço cada um pelo carinho. Amo vocês”, escreveu, em uma tentativa de afastas alguns rumores de conflito entre ele e Virginia.

Imagem dos stories de Zé Felipe - Reproução/Instagram

Enquanto isso, nos stories, a influenciadora Virginia surpreendeu seguidores ao mostrar interesse profissional pelo trabalho do cantor Felipe Amorim, compartilhando uma playlist só com as músicas dele.

Ela deixou claro que o foco é estritamente profissional, já que Felipe está em um relacionamento sério com "uma das mulheres mais lindas que já vi", nas palavras da empresária.