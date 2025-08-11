fechar
Celebridades | Notícia

Jéssica Costa responde mãe de Virginia e defende Zé Felipe em meio à separação

Irmã de Zé Felipe reforça papel paterno e mostra apoio ao irmão, enquanto comenta sobre fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca.

Por Bianca Tavares Publicado em 11/08/2025 às 12:01
Imagem de Jéssica Costa, Leonardo e Virginia Fonseca
Imagem de Jéssica Costa, Leonardo e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à polêmica que envolve o fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, Jéssica Beatriz Costa, irmã do cantor e filha do sertanejo Leonardo, usou as redes sociais para se posicionar.

No último domingo, 10 de agosto, após assistir a um vídeo da mãe de Virginia, Margareth Serrão, desejando feliz Dia dos Pais para a influenciadora, Jéssica não hesitou em rebater e defender seu irmão.

"Pai é pai. Agora me ajudem a entender como dizer o óbvio sem causar?", escreveu ela nos comentários, reforçando a importância do papel paterno na vida dos filhos e deixando claro seu apoio a Zé Felipe.

Leia Também

Antes dela, a esposa de Leonardo, Poliana Rocha, também havia exaltado o desempenho do cantor como pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A postura de Jéssica ganha ainda mais força ao ser lembrada sua reação recente sobre o divórcio do irmão. Em conversa com seus seguidores, ela afirmou que não ficou triste com o término do casamento de Zé Felipe e nem com o fim do seu próprio relacionamento.

"Não fiquei triste nem com a minha [separação], vou ficar com a dos outros? A gente tem que ser feliz", declarou, destacando que só o casal sabe o que realmente acontece na intimidade.

Leia também

Faustão apresenta novo estado de saúde, afirma família
Celebridades

Faustão apresenta novo estado de saúde, afirma família
Ex-assessora de Hytalo Santos toma atitude drástica contra Felca após ser citada no vídeo 'Adultização'
FAMOSOS

Ex-assessora de Hytalo Santos toma atitude drástica contra Felca após ser citada no vídeo 'Adultização'

Compartilhe

Tags