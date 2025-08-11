Roberta Sá celebra 20 anos de carreira com show intimista no Teatro do Parque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No dia 27 de setembro, a cantora apresenta "Tudo Que Cantei Sou", espetáculo voz, bandolim e violão com repertório repleto de sucessos e homenagens.

Roberta Sá, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, comemora duas décadas de carreira discográfica com o show "Tudo Que Cantei Sou".

Após estrear o espetáculo no Rio de Janeiro em junho, a cantora chega ao Recife para uma apresentação única no dia 27 de setembro, no Teatro do Parque.

Imagem de Roberta Sá no palco - Thaty Aguiar

No formato intimista, Roberta estará acompanhada por Alaan Monteiro no bandolim e Gabriel de Aquino no violão. O repertório traz canções do álbum de estreia "Braseiro" e sucessos de outros trabalhos como "Que Belo Estranho Dia Para Se Ter Alegria", "Quando o Canto é Reza", "Segunda Pele", "Delírio" e "Sambasá - Ao Vivo".

Um destaque especial do show é o bloco dedicado à produção feminina na música. Roberta interpreta "Lavoura", de Teresa Cristina, cuja canção foi gravada pela primeira vez pela própria Roberta, e "Me Erra", escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para ela.

Também fazem parte do setlist "Juras", em homenagem a Rosa Passos, além de músicas da nova cena do samba e do pop, como "Virada", de Marina Íris e Manu da Cuíca, e "Essa Confusão", de Dora Morelenbaum com Zé Ibarra.

Imagem de Roberta Sá no palco - Thaty Aguiar

Ao longo desses 20 anos, Roberta Sá construiu uma carreira sólida, transitando por ritmos variados, do regional ao pop, sempre valorizando compositores nacionais.

Compartilhou palcos com grandes nomes como Alcione, Chico Buarque, Gilberto Gil, e Ney Matogrosso, além de conquistar prêmios e o reconhecimento da crítica.

Roberta Sá em "Tudo Que Cantei Sou"



Imagem de Roberta Sá no palco - Thaty Aguiar

Data: 27 de setembro de 2025, sábado, às 20h

Local: Teatro do Parque, Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos no site da Sympla: R$ 150 (solidário); R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia).