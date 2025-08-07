Festa "Esbórnia" anuncia edição no Recife para setembro
A festa Esbórnia retorna ao Recife em 6 de setembro com open bar, atrações surpresas e uma mistura vibrante de ritmos e experiências
Clique aqui e escute a matéria
Conhecida nacionalmente por unir música, performances e grandes experiências, a label Esbórnia está de volta ao Recife. A edição confirmada para o dia 6 de setembro, véspera de feriado, promete uma noite intensa, com full open bar e os já tradicionais magic shots.
Comandado por um time de DJs residentes da Esbórnia Music Stage, o evento traz uma proposta que vai além da pista. Ao longo da noite, o público será surpreendido por momentos especiais, como o Secret Garden, em que a música eletrônica domina o ambiente, e o Samba Real, quando o pagode assume o protagonismo e transforma a vibe da festa.
Reconhecida por sua estrutura de grande porte, com palco de LED, efeitos pirotécnicos e um repertório eclético que mistura eletrônica, funk, pop e hip-hop, entre outros ritmos, a festa carioca tem uma simples proposta: ninguém ficar parado.
Os ingressos custam a partir de R$ 250 (pré-venda), disponíveis no site da Zig Tickets. A produção local é assinada pela Agência Delux. Mais informações no perfil @agenciadelux.