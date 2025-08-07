fechar
Polícia prende suspeito de série de furtos no centro do Recife

Suspeito foi detido em flagrante após ser identificado como autor de diversos arrombamentos a veículos na região central do Recife

Por TV Jornal Publicado em 07/08/2025 às 17:17
Suspeito agia com auxílio de motociclistas e chegou a usar cartões de crédito das vítimas. Prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Uma série de arrombamentos a veículos na região central do Recife colocou moradores e motoristas em alerta. O principal suspeito dos crimes foi preso em flagrante e, segundo a Polícia Civil, é reincidente, já tendo sido investigado por furtos semelhantes em outras ocasiões.

Modus operandi e apoio de cúmplices

De acordo com as investigações, o suspeito atuava com apoio de motociclistas, que variavam a cada crime. Em alguns casos, ele utilizava um carro para dificultar a identificação, especialmente quando a placa da sua moto era divulgada na imprensa.

As ações ocorriam de forma rápida: a dupla se aproximava do veículo, iniciava uma conversa discreta e, em poucos segundos, arrombava portas e malas, levando estepes, ferramentas e qualquer objeto de valor. Um dos investigadores destacou: "Ele é hábil. Abre o carro e a mala com facilidade, mas nunca revela o método que usa."

Série de crimes e uso de cartões das vítimas

A Polícia Civil suspeita que o criminoso tenha cometido vários arrombamentos em um único dia. Em um grande evento realizado no centro da cidade, por exemplo, ele teria violado diversos veículos em sequência.

Além de furtar objetos, o suspeito também foi flagrado utilizando cartões de crédito das vítimas para fazer compras em estabelecimentos comerciais. Este comportamento foi determinante para o flagrante que resultou em sua prisão.

Prisão e situação atual

Após ser preso, o homem teve a prisão convertida em preventiva e segue detido no Cotel (Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna), em Pernambuco. As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices e esclarecer o total de crimes atribuídos ao suspeito.

