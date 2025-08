Olinda e Recife entre os 10 municípios com maior taxa de roubo de celular do País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Os roubos e furtos de celulares, sobretudo em vias públicas, continuam desafiando a polícia. Recife e Olinda estão entre os dez municípios com maior taxa dessa modalidade criminosa no País. As estatísticas, referentes a 2024, foram divulgadas no novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

A liderança de subtrações de celulares está com São Luís, no Maranhão. A taxa foi de 1.599,7 ocorrências por 100 mil habitantes. Olinda aparece em oitavo lugar, com índice de 1.155,7 registros por 100 mil habitantes. Já o Recife está em décimo, com 1.113,9.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que, apesar do resultado observado no Anuário, os índices de roubos e furtos nos dois municípios pernambucanos estão caindo ao longo deste ano.

"A capital pernambucana apresentou uma redução de 3,9% no quantitativo de celulares roubados e furtados, com 10.011 ocorrências, contra 10.418 no mesmo período de 2024, uma diferença de 407. Em Olinda, foram 2.739 aparelhos subtraídos, contra 2.816 de janeiro a julho do ano passado, uma redução de 2,7%", disse a pasta estadual, em nota.

Recife e Olinda integram uma lista de 20 municípios que concentram 40% de todos os celulares roubados e furtados no País, indicando como esta modalidade criminal é concentrada e característica de cidades de

grande porte.

"O município de São Paulo, por exemplo, concentra 5,6% da população brasileira, mas responde por 18,5% dos celulares roubados e furtados no país. Salvador, por sua vez, possui 1,2% da população nacional, mas concentra 3,9% dos roubos e furtos de celular", apontou o Anuário, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

ESTADO SE DESTACA NA APREENSÃO DE APARELHOS

Pernambuco fechou o ano de 2024 com pouco mais de 48 mil queixas desse tipo de crime. Houve queda de 3,2% em relação a 2023. O estado é o sexto do País com maior número absoluto de roubo de celulares.

Apesar disso, o Anuário destacou um importante resultado. Pernambuco é o 2º estado com a melhor relação entre as ocorrências de furtos e roubos e registros de aparelhos recuperados. A cada 4,7 aparelhos subtraídos, um é recuperado pela polícia. Piauí lidera: em média, a cada 2,7 celulares roubados, um é encontrado pelas forças de segurança.

Um dos motivos de Pernambuco se destacar na apreensão de celulares furtados e roubados é a implementação do programa Alerta Celular, em 2017. Em cerca de oito anos, foram recuperados mais de 20 mil aparelhos, segundo dados da SDS.

Anteriormente ao programa, a média era de cerca de 30 celulares recuperados por mês. Atualmente, esse número chega a quase 1 mil mensais.

O sistema funciona por meio do registro do IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) – um código único de cada celular, que pode ser consultado ao digitar *#06# no teclado do aparelho. O cadastro é feito pelo site da SDS (sds.pe.gov.br).

Leia Também Máfia dos combustíveis em Pernambuco gerou lucro milionário e prejuízos aos motoristas, aponta investigação

REGISTRO DA QUEIXA É FUNDAMENTAL

A SDS reforçou a importância do registro imediato das ocorrências por meio do telefone 190, sempre que possível com informações detalhadas sobre os suspeitos e as circunstâncias do crime.

"Essas informações são fundamentais para uma resposta policial mais ágil e contribuem para o aprimoramento da análise estatística, permitindo um planejamento operacional ainda mais eficaz", informou a pasta.