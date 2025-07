Roubos a comércios disparam e colocam Pernambuco em 2º no ranking nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil apresentou redução de 24,4% no número de roubos a comércios em 2024. Foram quase 8,5 mil queixas a menos, em comparação com o ano anterior. Na contramão da tendência nacional, Pernambuco registrou aumento de 19,6% nesses crimes.

O Estado passou a ocupar a 2ª posição no ranking das maiores taxas de roubo a estabelecimentos comerciais, atrás apenas do Amapá.

O levantamento, referente ao ano de 2024, é do novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Vinte e quatro estados tiveram redução no número de roubos a comércios. Além de Pernambuco e Amapá, Alagoas registrou aumento (28,7%), apesar de ser o segundo do País com menor quantidade de registros.

No ano passado, Pernambuco somou 2.473 queixas dessa modalidade criminosa. Em 2023, a polícia contabilizou 2.062 casos. A taxa saltou de 21,7 por 100 mil habitantes para 25,9.

Na prática, o crescimento dos assaltos em bares, lojas e outros tipos de comércios vem sendo sentido pelos proprietários, funcionários e clientes no Estado.

Diariamente, novos vídeos circulando nas redes sociais mostrando a ousadia dos criminosos armados abordando as vítimas e recolhendo dinheiro e objetos de valor.

No começo da semana, uma lanchonete localizada no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, foi assaltada. Três criminosos armados invadiram o local, abordaram clientes e funcionários e levaram pertences e dinheiro do caixa.

Testemunhas relataram que os assaltantes demonstraram nervosismo. Além de exigirem rapidez, gritaram com as vítimas e chegaram a discutir entre si.

SDS APONTA INVESTIMENTOS PARA COMBATER CRIMES

Sobre os resultados apresentados no novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que reconhece, "com firmeza e responsabilidade, os desafios que ainda persistem". Mas argumentou que estão sendo adotadas ações para "devolver à população o direito de viver com mais segurança".

Entre as principais ações do Juntos pela Segurança, a SDS destacou que 2,4 mil novos policiais militares estarão nas ruas a partir de agosto. Citou também a renovação de 100% da frota de veículos e mais de R$ 53 milhões investidos em coletes, armas, munições e instrumentos de menor potencial ofensivo.