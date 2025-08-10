O verdadeiro motivo pelo qual você acorda cansado e desmotivado na carreira: Não é o trabalho, é a falta de um 'Porquê'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quantas vezes você pensou "Se eu ganhasse mais, estaria mais feliz"? Ou "Quando eu for promovido(a), tudo vai melhorar"? Aqui um ponto desafiador...

Clique aqui e escute a matéria

Você já reparou como algumas pessoas enfrentam jornadas pesadas, chefes difíceis, cobranças absurdas e, mesmo assim, continuam com brilho nos olhos? Enquanto outras, em cargos até mais "tranquilos", vivem exaustas, reclamando da segunda-feira já no domingo à tarde?

A diferença entre elas não está no salário, nem na quantidade de trabalho. Está em algo muito mais profundo e, infelizmente, invisível: o propósito. E aqui vai o ponto desafiador: o que mais está destruindo sua motivação não é a carga de tarefas, nem o ambiente tóxico — é o fato de você não saber por que está fazendo o que faz.

Como disse o filósofo Nietzsche, “Quando temos um porquê, suportamos qualquer como.” Agora, respira fundo e me acompanha. Porque talvez o que você acredita ser o problema na sua carreira está, na verdade, te impedindo de enxergar a raiz de tudo. Vem comigo!

Você não está cansado do trabalho. Está cansado de não ver sentido nele

Quantas vezes você já pensou: "Se eu ganhasse mais, estaria mais feliz"? Ou "Quando eu for promovido(a), tudo vai melhorar"? Esses pensamentos são comuns. Eu também já tive. Mas vou te contar uma história rápida:

Atendi uma cliente chamada Marina, era gerente em uma grande empresa. Tinha um bom salário, benefícios e reconhecimento. Mas toda manhã acordava com uma sensação de peso no peito. Ela culpava o chefe, o trânsito, a rotina. Tentou mudar de área, trocar de empresa. Nada funcionou. Até que, em uma conversa, ela percebeu que nunca havia parado para se perguntar: Por que eu trabalho? O que quero construir com isso?

O problema não era o trabalho dela. Era a falta de conexão com algo maior. Você se vê um pouco na história da Marina?

O que acontece quando você ignora essa falta de propósito?

Vamos ser honestos: viver sem um “porquê” claro não dói de uma vez. É uma dor silenciosa, que se acumula aos poucos.

Primeiro, você começa a viver no piloto automático. Os dias se tornam todos iguais: acordar, trabalhar, dormir. Depois vem a irritação constante, a sensação de vazio no domingo à noite, a comparação com a vida dos outros nas redes sociais.

E, se nada mudar, essa falta de direção pode evoluir para algo mais sério: ansiedade, burnout, arrependimento profundo de ter gasto anos da sua vida sem construir nada que fizesse sentido para você.

Imagine chegar aos 50, olhar para trás e se perguntar: "Por que eu nunca tive coragem de buscar o que realmente importava para mim?" Esse é um tipo de arrependimento que corrói.

O primeiro passo para encontrar o seu “Porquê”

A boa notícia? Nunca é tarde para resgatar seu propósito. Mas isso exige coragem para parar e refletir. Pergunte a si mesmo:

O que eu faço que me dá uma sensação de contribuição real?

Que tipo de impacto eu quero deixar no mundo, na minha família, em mim mesmo(a)?

Se dinheiro não fosse um problema, como eu escolheria usar meu tempo?

O seu “porquê” não precisa ser grandioso como “salvar o planeta” (embora possa ser). Pode ser tão simples quanto dar uma vida digna aos filhos, ajudar pessoas a se desenvolverem ou criar algo que inspire outras pessoas.

Quando você encontra essa resposta, o “como” — os desafios diários, os problemas no trabalho, o chefe difícil — se torna muito mais suportável. Porque agora você sabe para onde está indo.

Pare de sobreviver e comece a construir

A ausência de propósito é como estar no mar sem bússola: você até nada, faz esforço, gasta energia… mas não sabe para onde está indo. Os dias passam e você sente que está apenas sobrevivendo, cumprindo tarefas por obrigação, enquanto lá no fundo uma voz pergunta: “É só isso mesmo?” Essa sensação é exaustiva porque o corpo pode até aguentar a rotina, mas a mente precisa de um sentido maior para continuar. Sem ele, até as pequenas vitórias parecem vazias e os desafios se tornam ainda mais pesados.

Mas a verdade é que você nasceu para muito mais do que apenas atravessar os dias no piloto automático. Você merece acordar com aquela leveza no peito, sentindo que está construindo algo que importa de verdade — para você, para quem você ama e até para o mundo ao seu redor. Não é sobre ter todas as respostas de imediato, mas sobre começar a buscar o seu “porquê” e permitir-se viver uma carreira com significado.

Vamos Conversar Sobre o Seu "Porquê"?

Se essa leitura fez você perceber que está vivendo sem um “porquê” claro, talvez seja hora de dar o primeiro passo. Eu posso te ajudar.

Que tal marcarmos um diagnóstico de carreira? Nele, vamos conversar sobre onde você está hoje, o que te paralisa e, principalmente, o que pode ser o seu propósito daqui para frente.

É uma conversa leve, acolhedora, sem julgamentos — só um espaço seguro para você começar a desenhar uma carreira com mais sentido. Agende seu Diagnóstico de Carreira e seu futuro vai te agradecer por essa decisão!









