Luísa Sonza surpreende fãs ao dar uma repaginada no visual
Na madrugada desta terça-feira (09.09), Luísa Sonza surpreendeu seus seguidores ao exibir um visual completamente diferente em suas redes sociais.
Nos Stories do Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando o novo cabelo, agora em tom loiro escuro e com franja curta. Na gravação, ela aparece registrando a mudança e interagindo com os fãs. “Resolvi mudar tudo de vez”, escreveu a artista, animando os seguidores com a novidade.
Além do novo visual, Luísa Sonza brilhou recentemente em um pocket show durante a festa oficial do Kansas City Chiefs em São Paulo.
O evento celebrou o jogo histórico da NFL no Brasil. A cantora também gravou uma versão em português do hino da equipe, “Red Kingdom”. Na ocasião, chamou atenção ao chegar com um look ousado, misturando renda e transparência.
