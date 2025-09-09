fechar
Luísa Sonza surpreende fãs ao dar uma repaginada no visual

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/09/2025 às 9:46
Luísa Sonza surpreende fãs ao dar uma repaginada no visual
Na madrugada desta terça-feira (09.09), Luísa Sonza surpreendeu seus seguidores ao exibir um visual completamente diferente em suas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando o novo cabelo, agora em tom loiro escuro e com franja curta. Na gravação, ela aparece registrando a mudança e interagindo com os fãs. “Resolvi mudar tudo de vez”, escreveu a artista, animando os seguidores com a novidade.

Veja também: Motinha de Dennis e Luisa Sonza tem salto de 67 posições nos charts do Spotify argentino

Além do novo visual, Luísa Sonza brilhou recentemente em um pocket show durante a festa oficial do Kansas City Chiefs em São Paulo.

O evento celebrou o jogo histórico da NFL no Brasil. A cantora também gravou uma versão em português do hino da equipe, “Red Kingdom”. Na ocasião, chamou atenção ao chegar com um look ousado, misturando renda e transparência.

