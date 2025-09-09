fechar
Celebridades | Notícia

Whindersson Nunes revela motivo do divórcio com Luísa Sonza: "Sem graça"

Durante o "De Frente Com Blogueirinha", o influenciador digital comentou sobre os rumores envolvendo o fim do seu relacionamento com a cantora!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 09/09/2025 às 6:25
Imagem de Whindersson Nunes e Luísa Sonza
Imagem de Whindersson Nunes e Luísa Sonza - Reprodução/ Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Na última segunda-feira, 8 de setembro, o programa "De Frente Com Blogueirinha" recebeu Whindersson Nunes como convidado.

Durante a entrevista, o influenciador abriu o coração e finalmente revelou o real motivo do fim do seu término com Luísa Sonza.

Além disso, o humorista ainda deu detalhes sobre a vida a dois com a cantora e o que fez ele decidir colocar um fim no relacionamento.

Whindersson Nunes fala sobre término com Luísa Sonza

Segundo o portal Bnews, o influenciador negou todos os rumores de traição, declarando que chegou a perguntar para Luísa, após o término, se ela tinha algum interesse em Vitão antes do divórcio, a artista também negou.

Leia Também

"A gente não tinha mais aquela coisa de casado, pareciam dois primos conversando dentro de casa", declarou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Whindersson também falou sobre os desgastes que viveu em seu relacionamento com a cantora.

"Ela estava no começo da carreira, trabalhando muito e saía muito. A gente demorava a se ver, eu viajava muito também, e aí foi ficando sem graça. Eu senti que estava dando uma travada, ela queria fazer mais coisas", revelou.

Leia também

Sessão fofura: João Gomes e Ary Mirelle compartilham fotos do novo bebê
FAMOSOS

Sessão fofura: João Gomes e Ary Mirelle compartilham fotos do novo bebê
Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna ao Dança dos Famosos: "Não vou embora"
Celebridades

Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna ao Dança dos Famosos: "Não vou embora"

Compartilhe

Tags