Whindersson Nunes revela motivo do divórcio com Luísa Sonza: "Sem graça"

Durante o "De Frente Com Blogueirinha", o influenciador digital comentou sobre os rumores envolvendo o fim do seu relacionamento com a cantora!

Na última segunda-feira, 8 de setembro, o programa "De Frente Com Blogueirinha" recebeu Whindersson Nunes como convidado.

Durante a entrevista, o influenciador abriu o coração e finalmente revelou o real motivo do fim do seu término com Luísa Sonza.

Além disso, o humorista ainda deu detalhes sobre a vida a dois com a cantora e o que fez ele decidir colocar um fim no relacionamento.

Whindersson Nunes fala sobre término com Luísa Sonza

Segundo o portal Bnews, o influenciador negou todos os rumores de traição, declarando que chegou a perguntar para Luísa, após o término, se ela tinha algum interesse em Vitão antes do divórcio, a artista também negou.

"A gente não tinha mais aquela coisa de casado, pareciam dois primos conversando dentro de casa", declarou.

Whindersson também falou sobre os desgastes que viveu em seu relacionamento com a cantora.

"Ela estava no começo da carreira, trabalhando muito e saía muito. A gente demorava a se ver, eu viajava muito também, e aí foi ficando sem graça. Eu senti que estava dando uma travada, ela queria fazer mais coisas", revelou.