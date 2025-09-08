Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna ao Dança dos Famosos: "Não vou embora"
A atriz acabou sendo eliminada do Dança dos Famosos na semana passada, mas voltou com tudo no último domingo (7). Veja agora mais detalhes!
Na noite do último domingo, 7 de setembro, Fernanda Paes Leme surpreendeu o público após retornar para o Dança dos Famosos 2025.
Eliminada na primeira repescagem, a apresentadora voltou dessa vez como repórter e comentarista.
No programa, Fernanda apareceu primeiro nos bastidores da atração, visitando os ensaios da chave A, que se apresentou neste domingo.
A apresentadora apareceu ao lado de Ed Gama, vestida de Dummy, e surpreendeu os ex-colegas de competição.
Em seguida, Fernanda marcou presença no palco como comentarista. Quando entrou, ainda brincou fazendo referência a novela "O Outro Lado do Paraíso".
"Vocês não sabem o prazer que é estar de volta", disse.
Segundo o portal Bnews, Fernanda revelou que fará parte do elenco da atração, mesmo após ser eliminada.
"Não vou embora, sabia? Vou ficar ali nos bastidores, de papinho. Ficar com o pessoal pra comentar", disse.