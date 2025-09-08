fechar
Celebridades | Notícia

Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna ao Dança dos Famosos: "Não vou embora"

A atriz acabou sendo eliminada do Dança dos Famosos na semana passada, mas voltou com tudo no último domingo (7). Veja agora mais detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/09/2025 às 6:17
Imagem de Fernanda Paes Leme no Dança dos Famosos 2025!
Imagem de Fernanda Paes Leme no Dança dos Famosos 2025! - Reprodução/ TV Globo

Na noite do último domingo, 7 de setembro, Fernanda Paes Leme surpreendeu o público após retornar para o Dança dos Famosos 2025.

Eliminada na primeira repescagem, a apresentadora voltou dessa vez como repórter e comentarista.

Fernanda Paes Leme retorna ao Dança dos Famosos

No programa, Fernanda apareceu primeiro nos bastidores da atração, visitando os ensaios da chave A, que se apresentou neste domingo.

A apresentadora apareceu ao lado de Ed Gama, vestida de Dummy, e surpreendeu os ex-colegas de competição.

Em seguida, Fernanda marcou presença no palco como comentarista. Quando entrou, ainda brincou fazendo referência a novela "O Outro Lado do Paraíso".

"Vocês não sabem o prazer que é estar de volta", disse.

Segundo o portal Bnews, Fernanda revelou que fará parte do elenco da atração, mesmo após ser eliminada.

"Não vou embora, sabia? Vou ficar ali nos bastidores, de papinho. Ficar com o pessoal pra comentar", disse.

