Vini Jr. e Virginia Fonseca aparecem juntos na Espanha e levantam mais rumores de affair

Jogador é flagrado em mansão de luxo alugada por influenciadora, confirmando suspeitas de aproximação entre os dois. Confira agora!

Por Bianca Tavares Publicado em 07/09/2025 às 10:50
Imagem de Vini Jr e Virginia Fonseca
Imagem de Vini Jr e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Vini Jr. movimentaram a web após passarem alguns momentos juntos durante a curta temporada da influenciadora na Espanha.

O encontro aconteceu na cidade de Marbella, onde Virginia alugou uma mansão luxuosa, e ganhou destaque depois que o jogador publicou uma foto no local, com detalhes que coincidem com registros da influenciadora.

Na imagem compartilhada por Vini Jr., é possível notar pilastras douradas, chão de mármore e castiçais vermelhos idênticos aos que aparecem em fotos de Virgínia, reforçando as suspeitas de um possível affair.

A casa escolhida por ela conta com sete quartos, todos com acesso a terraços com vista para o Mediterrâneo, sala de estar e jantar, cozinha, lavabo, piscina infinita aquecida e bar aquático, totalizando 1.800 m² de área construída. O aluguel mensal da propriedade é de 70 mil euros, cerca de R$ 444 mil.

Especialistas em comportamento e ex-participantes de reality shows, como Gizelly Bicalho, apontam que a aproximação pode fazer parte de uma estratégia da influenciadora. Após consolidar seu império de cosméticos no Brasil com a WePink, Virginia pode estar buscando expansão internacional, e a aproximação com uma figura de destaque internacional como Vini Jr. ajudaria a reforçar sua imagem no exterior.

  • Apesar dos rumores, Virgínia e Vini Jr. não se pronunciaram oficialmente sobre o relacionamento.

Enquanto isso, internautas continuam atentos a qualquer detalhe que possa confirmar o romance, compartilhando e analisando cada publicação dos dois nas redes sociais.

